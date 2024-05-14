Politika

Sendikalardan Cizre Belediyesi'ne mobbing ve baskı tepkisi

ŞIRNAK - Şırnak'ta Cizre Belediyesi önünde biraraya gelen Bem-Bir-Sen ve HAK-İŞ sendikası yöneticileri; yöneticilerin üyelerine yönelik baskı ve mobbing uygulamasına düzenledikleri ortak basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Şırnak Bem-Bir-Sen Sendikası ve HAK-İŞ Konfederasyonu DEM Partili Cizre Belediyesi yöneticilerinin göreve geldikten sonra üyelerine mobbing uyguladığını ve başka bir sendikaya geçmeleri için baskı kurdukları iddiası ile belediye önünde ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Yafes Mahallesi'nde bulunan Cizre Belediye Başkanlığı binası önünde düzenlenen ortak basın açıklamasına Memur Sen Şırnak il Başkanı Abdullah Çatı, Bem-Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Sadık Taşar, HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal ve sendika üyeleri katıldı.

Üyeler adına basın açıklaması yapan Abdullah Çatı, konfederasyonların görüşme taleplerine olumsuz bir yanıt geldiği için bugün burada Hak-İş ve Memur-Sen ortak bir basın açıklaması yapma kararı aldıklarını söyledi.

Çatı, "Göreve geldikleri günden başlayarak mobbinge başladılar. İnsanların hür iradeleriyle üyeliğini yaptıkları sendikalardan çıkışlar adına bir belediye başkanı düşünün Cizre'nin alt yapı sorunu, Cizre'nin trafik sorunu, Cizre'nin acil çözüme kavuşması gereken işlerini bırakmış oda oda gezip Cizre Belediyesi işçilerine ve memurlarına Mobbing uygulayıp sendikalarını değiştirmeleri noktasında baskı kuruyor. Eğer sen belediye başkanıysan belediye başkanlığını yap. Yok sendikacıysan istifa et buyur gel sendikacılık yapalım. Kendi yandaş sendikalarına geçmeyenlere sürgün, kendi yandaş sendikalarına destek vermeyenlere mobbing uygulayamazsın. Uygularsanız da burada Hak-İş'i ve Memur-Sen'i karşında bulursun ve her hafta burada açıklama yaparız" dedi.

Bem-Bir-Sen ve HAK-İŞ Konfederasyonu adına düzenlenen ortak basın açıklamasını okuyan Bem-Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Sadık Taşar; "Son yerel seçimler sonrası DEM Partili Eş Başkanlar tarafından yönetilmeye başlanan; Cizre Belediyesi'nde emekçilere uygulanan baskı ve insan onuruna yakışmayan uygulamalar nedeniyle yetkililerle sayısız kez görüşme talebinde bulunduysak ta, bu çağrımız yanıt bulmamıştır. Bugün sorunlarımızı diyaloğ yoluyla çözemiyorsak bunun sebebi maalesef bugünkü belediye yöneticileridir" diye konuştu.

"Tek amacımız kimden gelirse gelsin zulme karşı dimdik ayakta durmak, çalışanlarımızın sosyal, ekonomik ve özlük haklarını sonuna kadar korumak" diyen Taşar, "Çıktıkları her meydanda emek ve özgürlük sloganları atan DEM Parti'nin Cizre Belediyesi Başkanları göreve gelir gelmez üyelerimizi işten çıkarmaya, baskılarla başka sendikalara üye olmaya ve kazanılmış haklarını gasp etmeye başlamıştır. Üyelerimize reva görülen bu uygulamaları kabul etmiyoruz ve yönetimi diyaloga davet ediyoruz" diye konuştu.