Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu - Son Dakika
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Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

23.02.2022 18:31
Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

SENEGAL Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Senegal'de görevi esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için taziyelerini iletti.

SENEGAL Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Senegal'de görevi esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Hayrettin Eren'in Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Şehit Hayrettin Eren'e Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı temennisinde bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'ye şehit Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulunması talimatı verdiğini de belirtti.


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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Senegal, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu - Son Dakika


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