Senegal'de 25 Şubat'ta yapılması planlanan ancak ertelenen devlet başkanlığı seçimlerinin 24 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.
Senegal'de 25 Şubat'ta yapılması planlanan ancak ertelenen ve protestolara neden olan devlet başkanlığı seçimlerinin yeni tarihi belli oldu. Anayasa Konseyi'nin Senegal Devlet Başkanı Macky Sall'ın 2 Nisan'da görev süresinin dolması sonrası devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını anayasaya aykırı bulmasının ardından Hükümet Sözcüsü Abdou Karim Fofana açıklama yaptı. Fofana, "Devlet Başkanı, Bakanlar Kurulu'nu devlet başkanlığı seçim tarihinin 24 Mart Pazar günü olarak belirlendiği konusunda bilgilendirdi" dedi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sall'ın hükümeti feshettiği ve Başbakan Amadou Ba'nın yerine İçişleri Bakanı Sidiki Kaba'yı getirdiği belirtilerek, iktidar koalisyonunun devlet başkanı adayı Ba'nın seçim kampanyasına odaklanabileceği ifade edildi.
Sall daha önce yaptığı açıklamada, seçimlerin ülkede yağış sezonunun başladığı temmuz ayı öncesinde yapılacağını duyurmuş, nisan ayında görevi sona ermeden görevi bırakacağını açıklamıştı. - DAKAR
Son Dakika › Politika › Senegal'de Devlet Başkanlığı Seçimleri Yeni Tarihine Ertelendi - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'Dem Parti hariç kapımızı herkese açık' söylemini talihsizlik olarak değerlendirdi. Özel, CHP'nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi olduğunu ve belediye başkanlarının cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Belediye Sineması açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kacır, sinema binasının kentin kültür sanat iklimine canlılık getireceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Kacır, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin havacılık serüvenini anlattı ve gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını inceledi.
Karamık, kadınlara yönelik şiddet ve eşitsizlikle mücadelelerinin süreceğini belirterek, kadınların daha görünür ve güçlü olması için çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, Gazze'de yaşanan şiddetin ve hak ihlallerinin görmezden gelindiğini vurguladı ve Türkiye'nin kadınların gücüyle güçlü bir toplum olabileceğini söyledi.
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