Senegal'de Devlet Başkanlığı Seçimleri Yeni Tarihine Ertelendi - Son Dakika
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Politika

Senegal'de Devlet Başkanlığı Seçimleri Yeni Tarihine Ertelendi

Senegal\'de Devlet Başkanlığı Seçimleri Yeni Tarihine Ertelendi

Senegal'de 25 Şubat'ta yapılması planlanan ancak ertelenen devlet başkanlığı seçimlerinin 24 Mart'ta yapılacağı duyuruldu. Anayasa Konseyi'nin görev süresinin dolması sonrası seçimlerin yapılmasını anayasaya aykırı bulması üzerine yeni tarih belirlendi.

07.03.2024 18:50  Güncelleme: 18:55
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Senegal'de 25 Şubat'ta yapılması planlanan ancak ertelenen devlet başkanlığı seçimlerinin 24 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.

Senegal'de 25 Şubat'ta yapılması planlanan ancak ertelenen ve protestolara neden olan devlet başkanlığı seçimlerinin yeni tarihi belli oldu. Anayasa Konseyi'nin Senegal Devlet Başkanı Macky Sall'ın 2 Nisan'da görev süresinin dolması sonrası devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını anayasaya aykırı bulmasının ardından Hükümet Sözcüsü Abdou Karim Fofana açıklama yaptı. Fofana, "Devlet Başkanı, Bakanlar Kurulu'nu devlet başkanlığı seçim tarihinin 24 Mart Pazar günü olarak belirlendiği konusunda bilgilendirdi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sall'ın hükümeti feshettiği ve Başbakan Amadou Ba'nın yerine İçişleri Bakanı Sidiki Kaba'yı getirdiği belirtilerek, iktidar koalisyonunun devlet başkanı adayı Ba'nın seçim kampanyasına odaklanabileceği ifade edildi.

Sall daha önce yaptığı açıklamada, seçimlerin ülkede yağış sezonunun başladığı temmuz ayı öncesinde yapılacağını duyurmuş, nisan ayında görevi sona ermeden görevi bırakacağını açıklamıştı. - DAKAR

Kaynak: İHA

Hükümet, Senegal, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Senegal'de Devlet Başkanlığı Seçimleri Yeni Tarihine Ertelendi - Son Dakika

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