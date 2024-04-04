Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan Göreve Başladı

Şenkaya ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Görbil Özcan, mazbatasını alarak görevine başladı. Özcan, parti kimliğini bir tarafa bırakarak tüm Şenkayalılara eşit ve adil hizmet etmek için çalışacağını belirtti.

04.04.2024 11:19
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Şenkaya ilçesinde belediye başkanı seçilen Görbil Özcan, mazbatasını aldı.

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, CHP'den Şenkaya Belediye Başkanı seçilen Özcan, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra belediye binasında görevine başladı.

Özcan, burada yaptığı konuşmada, parti kimliğini bir tarafa bıraktığını söyledi.

Her Şenkayalıya eşit hizmet etmek için göreve talip olduğunu belirten Özcan, "Sen, ben yok, biz varız. Şenkaya'nın tüm halkına eşit ve adil hizmet edeceğim. Bunun gayret göstereceğim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan Göreve Başladı - Son Dakika

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