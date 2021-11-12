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Şentop: "Dünyanın hiçbir yerinde, parlamenter sistemde de diğer sistemlerde de soruların yüzde 100 cevaplandırılması söz konusu değil" - Son Dakika

Şentop: "Dünyanın hiçbir yerinde, parlamenter sistemde de diğer sistemlerde de soruların yüzde 100 cevaplandırılması söz konusu değil"

12.11.2021 14:37
Şentop: "Dünyanın hiçbir yerinde, parlamenter sistemde de diğer sistemlerde de soruların yüzde 100 cevaplandırılması söz konusu değil"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımı ile Mardin'de 'Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Anayasalar Konferansı' gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımı ile Mardin'de 'Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Anayasalar Konferansı' gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'e geldi. Artuklu Üniversitesinde konferans salonunda 'Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Anayasalar Konferansı' gerçekleştirildi. Konferansa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekilleri Cengiz Demirkaya, Şehmus Dinçel ve İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel katıldı.

"Parlamenter sistemde olduğu gibi başkanlık sisteminde de soruların yüzde 100'ü cevaplanmaz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamenter sistemde olduğu gibi başkanlık sisteminin de soruların yüzde 100'ünün cevaplanamadığını belirterek, "Yüzde 100 cevaplanmıyor tabi ki sadece Türkiye'de değil. Dünyanın hiçbir yerinde parlamentolarda, parlamenter sistemde de diğer sistemlerde de soruların yüzde 100 cevaplandırılması söz konusu değil. Gönül arzu eder hepsi cevaplarsın amenna ama belli bir orandadır, hep bunu soruyorlar. Neden şimdi bunu alacaklar bakın yüzde 70 cevaplanmış yüzde 30 cevaplanmamış diyecekler. Ben de cevap verirken sadece bu dönemi vermiyorum, önceki dönemleri de yanına koyarak veriyorum. O zaman bunları yayınlayamıyorlar, basına veremiyorlar bu cevapları. Çünkü önceki dönemlerde oran daha düşüktü cevaplanma oranı. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz, bu dönemde soruların cevaplanması oranı düştü ama bu sayısal bir veriye ve gerçekliğe dayanmalıdır. Bunu ispat etmek kolay böyle bir şey söylüyorsunuz ki doğru mu yanlış mı kısa bir zamanda ortaya çıkartılabilecek bir şey ama verilere dayanarak. Doğru olan nedir? Önce verileri görüp, gerçeği tespit edip, sonra buna göre bir kanaat oluşturmak yok" diye konuştu.

"Bizde herkesin önce kanaati var"

"Bilgi olmadan, bilgi sahibi olmadan herkes kanaat sahibi" diyerek konuşmasına devam eden Başkan Şentop, "Çünkü bu kanaatleri tekrarladıkça sanki kabul edileceğini bunların doğru haline geleceğini düşünüyor. Bazı insanlar maalesef şimdi bunun için söylüyorum. Bu hükümet sistemi ile ilgili tartışmalarda bunu bir çorbaya dönüştürmek isteyenler var. Yargıyı koyuyor işin içerisine yasamayı yok koyuyor. Geçenlerde şunu söyledim sadece başkanlık sisteminde değil parlamenter sistemde de nihai kararı veren tek bir kişidir. Tek kişi yönetimi diyorlar ya şu anda parlamenter sistemde de öyledir. Neden öyledir, parlamenter sistemde ne var? Bir başbakan var. Esas karar verici odur. Parlamenter sistemde bir de kabine var. Bakanlar var şu anda bir bakanlar kurulu var. Farklı olsa da yetkilere bakımından eski sistemde son kararı kim veriyordu, hep bir araya gelip 20 kişi beraber mi karar veriyorlardı? Şüphesiz görüşüyorlardı. Şimdi de görüşülüyor, şimdi de Cumhurbaşkanının danışmanları var, bakanlar var. Her konuda herkesle istişare ediyor, bir karar alıyor. O zaman da görüşüyordu. Sonuçta bir bakan ile başbakan arasında bir ihtilaf ortaya çıksa kimin dediği olur uzlaşmak zorunda olurlar mıydı? Hayır. Başbakanın dediği olur. Eğer bakan kendi görüşünde ısrar eder ise istifa eder. İstifa etmiyorsa da başbakan onu görevden alır. Yerine başka birini göreve tayin eder. Son sözü tek bir kişi söylüyor. Başbakanlık sisteminde, parlamenter sistemde, siyasette de öyledir. Siyasi partilerin genel başkanları son sözü tek başına söylemiyor mu" diye konuştu.

"Genel Başkanımın talimatı üzerine istifa ediyorum"

"Birkaç gün önce bir istifa olayı yaşandı. Maalesef vahim hiç kimsenin tasvip edemeyeceği belki bizim tarihimizde de benzeri görülmemiş bir vatandaşa çok bariz bir şekilde, bir milletvekili meclisteki görevinden istifa etti. İstifasını haberlerini gördünüz mü" diyen Şentop, konuşmasında Lütfü Türkkan'ın istifasını örneklendirerek, "Genel başkan benim bildiğim tek kişi, bir kurum falan değil. Genel başkan demek ki tek kişinin kararı ile istifa etmişsin. Başka bir partiden genel başkan işte falan televizyon kanalına çıkarsanız, sizi partiden atarım gibi sözler söyledi. Nasıl oluyor bu tek kişi bu işin tabiatı gereğidir. Her yerde şüphesiz birçok konu konuşulur, birçok görüş tartışılır ama bir karar noktasına gelindiğinde karar tek kişinindir. Şüphesiz ittifakta da kararlar alınıyor. Herkes hemfikirdir. Ama o kararı alanda görüş farklılıkları olduğunda da o görüşlerden birini tercih eden tek kişidir. Her zaman bunu anlatmaya çalışıyorum ama kalkıp parlamentoyu bir de yargıyı işin içine sokarak konuşuyorlar" şeklinde konuştu. - MARDİN

Şentop: Dünyanın hiçbir yerinde, parlamenter sistemde de diğer sistemlerde de soruların yüzde 100 cevaplandırılması söz konusu değil
Şentop: Dünyanın hiçbir yerinde, parlamenter sistemde de diğer sistemlerde de soruların yüzde 100 cevaplandırılması söz konusu değil
Şentop: Dünyanın hiçbir yerinde, parlamenter sistemde de diğer sistemlerde de soruların yüzde 100 cevaplandırılması söz konusu değil
Şentop: Dünyanın hiçbir yerinde, parlamenter sistemde de diğer sistemlerde de soruların yüzde 100 cevaplandırılması söz konusu değil

Mustafa Şentop, Siyaset, Türkiye, Mardin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şentop: 'Dünyanın hiçbir yerinde, parlamenter sistemde de diğer sistemlerde de soruların yüzde 100 cevaplandırılması söz konusu değil' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şentop: "Dünyanın hiçbir yerinde, parlamenter sistemde de diğer sistemlerde de soruların yüzde 100 cevaplandırılması söz konusu değil" - Son Dakika
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