Serdar Soydan, Çamlıyayla\'da Büyük İlgiyle Karşılandı

Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, büyük ilgi ile karşılandığı Çamlıyayla ilçesinde, "Dualarınız, desteğiniz bizi daha güçlü kılıyor. Bugün durmadan çalışacağız; yarınlar elbet bizimdir. Başaracağız ve hep birlikte kazanacağız" dedi.

Yaklaşan yerel seçim çalışmaları kapsamında kentin her noktasına ulaşıp göreve geldiğinde izleyecekleri yolu ve çalışmalarını anlatan Soydan, Çamlıyayla'da vatandaşlarla buluştu. Büyük bir coşkuyla karşılanan Soydan'a sevgi ve ilgi büyüktü.

"Gece gündüz demeden Mersin için çalışacağız"

Soydan, burada yaptığı konuşmada, "Kent merkezimiz kadar ilçelerimizin de gönüllerimizde yeri her zaman ayrıdır. Çamlıyayla dahil bütün ilçelerimizdeki sorunları gidermek ve taleplerinizi yerine getirmek adına gece gündüz demeden Cumhur İttifakı olarak çalışıyoruz. Mersin, dünyada parmakla gösterilecek, birçok alanda ön plana çıkmayı hak eden nadide bir şehirdir. Biz şehrin önünü tıkayan değil, sorunlara çözüm odaklı yaklaşacak bir yerel yönetim anlayışı arıyoruz. Aksi halde şehrin gelişmesi noktasında fayda sağlanmaz" diye konuştu.

"Ulaşım sorununu çözeceğiz"

Kentin en büyük sorunlarından birinin ulaşım olduğuna dikkat çeken Soydan, "En başta ulaşım problemi için ivedilikle adımlar atılması gerekiyor. Biz bu konuda çözüm noktasında hazırız. Bahane üreten bir yönetim anlayışı istemiyoruz. Barışın, huzurun, kardeşliğin ve istikrarın sürdüğü bir Mersin için tam desteğinizi bekliyoruz. Ayırmadan, ayrışmadan 7'den 77'ye, kimsenin siyasi görüşüne bakmadan yol alıyoruz. Bu Mersin'in geleceği açısından çok önemli. İnşallah 31 Mart'tan sonra üretken belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini tüm şehrimiz görecektir. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Yarınlar bizimdir, başaracağız"

Cumhur İttifakı olarak verdikleri sözlerin her daim arkasında durduklarını söyleyen Serdar Soydan, şöyle devam etti; "Değerli hemşerilerim telefonlarımız 7 gün 24 saat açıktır. Kibirden uzak, sadece Mersin için çalışmaya odaklanmış bir idare anlayışına sahibiz. Sizlere güveniyoruz. Hep birlikte çok güzel işlere imza atacağız. 5 yıllık ikballerle değil, Mersin'in çok daha uzun yıllarını emin adımlarla planlayarak evlatlarımıza muazzam bir kent bırakacağız. Dualarınız, desteğiniz bizi daha güçlü kılıyor. Bugün durmadan çalışacağız; yarınlar elbet bizimdir. Başaracağız ve hep birlikte kazanacağız." - MERSİN