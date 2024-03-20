Serdar Soydan: Mersin\'in sorunlarının belirlenmesinde yanlışlar yapılıyor

Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin'in sorunlarının belirlenmesinde öncelik sıralamasının doğru yapılmadığını, sorunların tespitinde de yanlışlıklar yapıldığını belirterek, "Sorunları ile büyük bir şehiriz. Plansız büyüme bu kente hiçbir şey kazandırmadı. Mersin'in sorunları belirlenirken öncelik sıralaması yanlış yapılıyor. Biz aday olduğumuzda, ilk önce sorunları belirlerdik. Öncelikli çıkan sorunlara özel çalışmalar yaptık. Projelerimizi buna göre belirledik" dedi.

Mersin Ticaret Borsası ile Nakliyeciler Sitesini ziyaret eden Soydan, sorunları ve talepleri yakından takip ettiğini, beklentileri, kentin ticaret potansiyelini ve neler yapılması gerektiğini çok iyi bildiğini, Mersin'i yaşanabilir kentler sıralamasında ilk 5'e sokacaklarını kaydetti.

"Nakliyeci esnafımıza yeni siteleri için ödeme kolaylığı sağlayacağız"

Nakliyeci esnafının sorunlarına da dikkat çeken Soydan, "Sizlerin dertlerini çok iyi biliyorum. Saatleriniz trafikte geçiyor. Limanda ne kadar zaman kaybettiğinizi en iyi siz biliyorsunuz. 'İlçe belediyesi bizimle uyumlu değil, hükümet destek vermiyor' gibi mazeretler duyuyoruz. Bir bakanı ziyaret edip hangi talepte bulundunuz? 'Bakanı tanımam, cumhurbaşkanını tanımam. O benim dengim değil' derseniz bu olmaz. 1 Nisan'dan sonra yapılacak nakliyeciler sitesinin ödemelerini minimize edip, sizleri yormayacak uzun vade ödeme planı noktasında yardımcı olacağız" diye konuştu. - MERSİN