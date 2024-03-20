Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin'in sorunlarının belirlenmesinde öncelik sıralamasının doğru yapılmadığını, sorunların tespitinde de yanlışlıklar yapıldığını belirterek, "Sorunları ile büyük bir şehiriz. Plansız büyüme bu kente hiçbir şey kazandırmadı. Mersin'in sorunları belirlenirken öncelik sıralaması yanlış yapılıyor. Biz aday olduğumuzda, ilk önce sorunları belirlerdik. Öncelikli çıkan sorunlara özel çalışmalar yaptık. Projelerimizi buna göre belirledik" dedi.
Mersin Ticaret Borsası ile Nakliyeciler Sitesini ziyaret eden Soydan, sorunları ve talepleri yakından takip ettiğini, beklentileri, kentin ticaret potansiyelini ve neler yapılması gerektiğini çok iyi bildiğini, Mersin'i yaşanabilir kentler sıralamasında ilk 5'e sokacaklarını kaydetti.
"Nakliyeci esnafımıza yeni siteleri için ödeme kolaylığı sağlayacağız"
Nakliyeci esnafının sorunlarına da dikkat çeken Soydan, "Sizlerin dertlerini çok iyi biliyorum. Saatleriniz trafikte geçiyor. Limanda ne kadar zaman kaybettiğinizi en iyi siz biliyorsunuz. 'İlçe belediyesi bizimle uyumlu değil, hükümet destek vermiyor' gibi mazeretler duyuyoruz. Bir bakanı ziyaret edip hangi talepte bulundunuz? 'Bakanı tanımam, cumhurbaşkanını tanımam. O benim dengim değil' derseniz bu olmaz. 1 Nisan'dan sonra yapılacak nakliyeciler sitesinin ödemelerini minimize edip, sizleri yormayacak uzun vade ödeme planı noktasında yardımcı olacağız" diye konuştu. - MERSİN
Son Dakika › Politika › Serdar Soydan: Mersin'in sorunlarının belirlenmesinde yanlışlar yapılıyor - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Belçika hükümeti ev sahipliğinde düzenlenecek Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak. Fidan, Zirve'de konuşma yapacak ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında bilgi verecek.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şingah Mahallesi ve Mehmet Çelebi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, belediye projeleri ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 11 gün kaldı. Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), belirlediği takvime göre propaganda serbestliği 30 Mart günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde ise siyasi partilerin veya adayların lehinde veya aleyhinde yayın yapılması ve dağıtılması yasak olacak. Ayrıca oy verme günü her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri kapalı kalacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-15' operasyonlarında, Özay Çetin ve Mert Çetin'in liderliğini yaptığı 'Çetinler' olarak bilinen Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini ve 109 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere suç örgütü üyelerinin uyuşturucu ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, işyeri kurşunlama ve yağma gibi suçları işlediği belirlendi. Operasyonlar sonucunda ise ruhsatsız tabancalar, eroin, metamfetamin, esrar, bonzai, kokain, uyuşturucu haplar, şarjörler ve Türk Lirası ele geçirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni yatırımları açıkladı. Yenişehirlioğlu, İstasyon Mahallesi'nde yapılacak olan okulun kamulaştırma sürecinin tamamlandığını ve en kısa sürede inşa edileceğini belirtirken, Kasapoğlu ise gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu ve yeni halı sahaların yapımının devam ettiğini ifade etti. Programa MHP MYK Üyesi Ali Uçak ve Cumhur İttifakı'nın Alaşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Türk de katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret ederek İliç'teki maden kazası hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, devletin olay yerinde çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ve göçük altında kalan işçileri bulmak için tüm hızıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca çevre ile ilgili tedbirlerin alındığını ve yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini ifade etti.
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçedeki bir lokantada gerçekleştirilen iftar programında mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Zafer, birlik ve beraberlik mesajı vererek Ramazan'ın yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı ay olduğunu belirtti. Muhtarların önemli bir görev icra ettiğini vurgulayan Zafer, vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını doğrudan ileterek devletin imkanlarını vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kokoreççiler Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi ve Tekke Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla buluştu. Başkan Bakkalcıoğlu, ziyaretlerinde projelerini anlattı ve vatandaşların isteklerini dinledi.
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Köprülü Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan kahraman jandarma ile birlikte iftarını açtı. Kaymakam Kumcu, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada Mehmetçik'e minnettarlık duyduklarını belirterek, bölgedeki huzur ve güvenlik için gece gündüz demeden çalışan askerlere teşekkür etti.
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