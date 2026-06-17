Eğirdir'in yeni kaymakamı Dr. Serhat Doğan oldu - Son Dakika
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Eğirdir'in yeni kaymakamı Dr. Serhat Doğan oldu

Eğirdir\'in yeni kaymakamı Dr. Serhat Doğan oldu
17.06.2026 12:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında, Gümüşhane Vali Yardımcısı Dr. Serhat Doğan, Eğirdir Kaymakamlığı görevine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında, Gümüşhane Vali Yardımcısı Dr. Serhat Doğan, Eğirdir Kaymakamlığı görevine atandı.

17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararname ile Türkiye genelinde 430 mülki idare amirinin görev yeri değişirken, Eğirdir'de de görev değişikliği gerçekleşti.

Kararname doğrultusunda mevcut Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine kaymakam olarak atanırken, Gümüşhane Vali Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Serhat Doğan ise Eğirdir'in yeni kaymakamı oldu. Önümüzdeki günlerde görev yerlerinden ayrılarak yeni görevlerine başlamaları beklenen mülki idare amirleri arasında yer alan Doğan'ın, ilçedeki görevine kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eğirdir'in yeni kaymakamı Dr. Serhat Doğan oldu - Son Dakika

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