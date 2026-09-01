Belediyeden habersiz belediye adına vatandaşa borç çıkartıp tahsil etmişler - Son Dakika
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Belediyeden habersiz belediye adına vatandaşa borç çıkartıp tahsil etmişler

Belediyeden habersiz belediye adına vatandaşa borç çıkartıp tahsil etmişler
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Serik Belediyesi'nde sahte belge düzenleyip vatandaşlardan fazla para aldıkları iddia edilen 2 personel tutuklandı. Başkan Kumbul olayı mecliste anlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, evrakta sahtecilik iddiasıyla 2 belediye personelinin tutuklanmasının ardından Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, meclis toplantısında olayın nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Serik Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cemal Karacan'ın, iki belediye çalışanının tutuklanmasıyla ilgili bilgi istemesi üzerine Başkan Kumbul açıklama yaptı.

Başkan Kumbul, geçtiğimiz hafta kendisine Serik Belediyesi logolu ve mühürlü, bir vatandaşa ait yaklaşık 18 bin liralık borcu gösteren bir belge getirildiğini söyledi. Yapılan incelemede söz konusu kişinin belediyeye böyle bir borcunun bulunmadığının tespit edildiğini belirten Kumbul, belgenin sahte olduğunu anlayınca durumu Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdiğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında 2 belediye personeli ile dışarıdan 2 elektrikçinin gündeme geldiğini aktaran Başkan Kumbul, belediye personelinin telefonunda yaklaşık 25-30 kişinin numarataj işlemlerine ilişkin kayıt bulunduğunu söyledi. Bazı vatandaşlara numarataj işlemi için belediyede ödenmesi gereken ücretin üzerinde bedeller çıkarıldığı ve ayrıca belediyeye ait olmayan borçların varmış gibi gösterildiğini belirten Başkan Kumbul, sahte belgelerle vatandaşlardan para alındığını söyledi.

Başkan Kumbul, "Belediyede ne bir 15 bin lira borç ne de belediyeye ödenmiş bir para vardır. Tamamıyla bu evrakta sahtecilik. Belediyede hiçbir aykırılık yok. Tamamen kişiyi kandırma ve sahte evrak olayı" dedi.

Soruşturmanın savcılık tarafından sürdürüldüğünü belirten Başkan Kumbul, "Ucu nereye giderse gitsin suç duyurusunda bulundum. İşin boyutu büyür mü, büyümez mi Savcılığın takdiri. Adaletin vereceği bir karardır." ifadelerini kullandı.

Başkan Kumbul, iki belediye personelinin tutuklandığını, adli soruşturmanın yanında belediye tarafından da olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını soruşturmanın sonucuna göre olayın tüm boyutlarının netleşmesinin beklendiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediyeden habersiz belediye adına vatandaşa borç çıkartıp tahsil etmişler - Son Dakika

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