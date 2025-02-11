Servet Yılmaz, CHP'li Bilecik Belediyesi'ni Zorla Üyelik İddiasıyla Eleştirdi - Son Dakika
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Politika

Servet Yılmaz, CHP'li Bilecik Belediyesi'ni Zorla Üyelik İddiasıyla Eleştirdi

Servet Yılmaz, CHP\'li Bilecik Belediyesi\'ni Zorla Üyelik İddiasıyla Eleştirdi

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, CHP'li Bilecik Belediyesi'nde çalışanların zorla parti üyeliğine kaydedildiğini öne sürdü. Yılmaz, bu durumun belediyenin asıl işlevlerinden saptığını ifade etti.

11.02.2025 22:48  Güncelleme: 22:57
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AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, CHP'li Bilecik Belediyesinden çalışanlarına zorla parti üyeliği iddiasını gündeme getirerek, "Bilecik Belediyemizde şehirde ki her iş bitmişte bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemesi kalmış. Belediye personelini partiye üye yapma Ekrem'lerine oy toplama derdine düşmüşler" dedi.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, geçtiğimiz gün Bilecik Belediyesi iştiraki Kayı A.Ş. çalışanlarının Bilgi Evi'ne çağırılarak zorla CHP'ye üye yapıldığı söyledi. Yılmaz, "Duyduklarımız inşallah doğru değildir. Güya CHP kameralar önünde şov yapıyor, demokrasi örneği veriyor ama arka planda dönenlere bir bakın. Ön seçimle belirleyecekleri Cumhurbaşkanı adaylarını belediye personeline belirtecekler ki belediye binasında belediye çalışanlarını zorla CHP üyesi yapıyorlarmış. Mansur Yavaş ön seçime katılmamakta haklıymış. Biz yarıştan mı kaçıyor? acaba diye düşünürken, meğer Ekrem'in işgüzarlıklarından kaçıyormuş. Bizim belediyemizde şehirde ki her iş bitmişte bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemesi kalmış gibi belediye personelini partiye üye yapma, Ekrem'lerine oy toplama derdine düşmüşler" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Servet Yılmaz, CHP'li Bilecik Belediyesi'ni Zorla Üyelik İddiasıyla Eleştirdi - Son Dakika

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