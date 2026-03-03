SETA'dan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" Nihai Raporu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SETA'dan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" Nihai Raporu Açıklaması

SETA\'dan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" Nihai Raporu Açıklaması
03.03.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun "Terörsüz Türkiye" vizyonuna ilişkin nihai rapor, SETA tarafından yayımlandı. Raporda vizyon; güvenlik, kardeşlik ve demokratikleşme çerçevesinde bütüncül bir dönüşüm olarak değerlendirilirken, silah bırakma ve fesih sürecinin kurumsal rasyonalite temelinde yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor. "Kardeşlik hukuku" ise tarihsel süreklilik, ortak hafıza ve eşit vatandaşlık anlayışı kapsamında ele alınıyor.

TBMM bünyesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporunu inceleyen analiz yayımlandı. Çalışmada, raporda ortaya konulan "Terörsüz Türkiye" vizyonu; güvenlik, kardeşlik ve demokratikleşme eksenlerinde bütüncül bir paradigma dönüşümü olarak ele alınıyor.

Analiz, raporun üç temel boyutuna odaklanıyor:

1. GÜVENLİĞİN KURUMSAL TEYİDİ

Silah bırakma ve fesih sürecinin şeffaf, ölçülebilir ve denetlenebilir kriterlere bağlanmasının gerekliliği vurgulanıyor. Sürecin romantik bir iyimserlikten ziyade kurumsal rasyonalite temelinde inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Bu çerçevede Meclis denetimi, nitelikli çoğunluk ilkesi ve parlamenter uzlaşı, siyasal meşruiyeti güçlendiren unsurlar olarak değerlendiriliyor.

2. KARDEŞLİĞİN TARİHSEL VE SOSYOLOJİK MEŞRUİYETİ

Raporda merkezi bir kavram olarak öne çıkan "kardeşlik hukuku", tarihsel süreklilik, ortak hafıza ve eşitlik temelli vatandaşlık anlayışı bağlamında inceleniyor. Türk-Kürt ilişkilerinin Selçuklu'dan Milli Mücadele'ye uzanan tarihsel referanslar üzerinden yeniden çerçevelendirilmesinin, çözüm arayışına kültürel ve duygusal bir meşruiyet zemini sunduğu ifade ediliyor. Ortak acıların hiyerarşi kurulmadan sahiplenilmesi ve toplumsal psikolojinin gözetilmesi sürecin hassas alanları olarak öne çıkıyor.

3. DEMOKRATİKLEŞMENİN HUKUKİ TEMİNATI

Analizde, silahsızlanma sonrası döneme ilişkin önerilen yasal ve kurumsal düzenlemeler de ele alınıyor. İnfaz hukuku, ifade özgürlüğü, Siyasi Partiler Kanunu, seçim mevzuatı ve yerel yönetimlere ilişkin reform önerileri; güvenlik-demokrasi dengesini yeniden kurmayı amaçlayan bir dönüşüm perspektifi olarak değerlendiriliyor. Meclis denetimine tabi izleme mekanizmaları ve sürece katkı sunan aktörlere sağlanması önerilen hukuki güvenceler, sürdürülebilirlik açısından kritik kurumsal araçlar olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak analiz, söz konusu raporun toplumsal bütünleşme, ekonomik kalkınma ve demokratik standartların yükseltilmesini hedefleyen kapsamlı bir siyasal yeniden yapılanma çerçevesi sunduğunu ortaya koyuyor. "Terörsüz Türkiye" hedefi; güvenlik, kardeşlik ve demokrasi ekseninde eş zamanlı ilerleyen çok katmanlı bir dönüşüm süreci olarak değerlendiriliyor.

Politika, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika SETA'dan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' Nihai Raporu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu
İbrahim Kalın’ın kitabı, zirveye oturdu İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu
Güney Kıbrıs’taki üsleri ABD’ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var

17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 18:02:30. #.0.5#
SON DAKİKA: SETA'dan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" Nihai Raporu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.