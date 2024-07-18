Seyhan Belediyesi Yüzme Havuzları Seyhanlıların İlgi Odağı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Seyhan Belediyesi Yüzme Havuzları Seyhanlıların İlgi Odağı

Seyhan Belediyesi Yüzme Havuzları Seyhanlıların İlgi Odağı

Seyhan Belediyesi bünyesindeki Sarıhamzalı ve Hadırlı yüzme havuzları, yaz spor okulları kapsamında hizmet veriyor. Havuzlar haftanın altı günü ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Temizlik ve ilaçlama işlemleri düzenli olarak yapılarak sağlıklı ve güvenilir koşullar sağlanıyor.

18.07.2024 15:01  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan Belediyesi bünyesindeki Sarıhamzalı ve Hadırlı yüzme havuzları büyük bir ilgi görüyor. Belediye Başkanı Oya Tekin, yaz spor okulları kapsamında açılan havuzların çarşamba günü (temizlik ve ilaçlama günü) hariç haftanın altı günü ücretsiz olarak Seyhanlıların hizmetinde olduğunu söyledi.

Yeterli sayıda personelin bulunduğu havuzlarda temizlik ve ilaçlamanın titiz bir şekilde yapılarak sağlıklı ve güvenilir koşullar oluşturulduğunu belirten Başkan Oya Tekin, " Havuzların kurulma amacı belli. Çocukların yüzerek serinleyip aşırı sıcaklardan korunması ve sulama kanallarında yaşanılan boğulmaların önüne geçmek. Anne ve babaları kahreden bizleri de derinden üzen ölümleri azaltmak için kanallar yerine havuzların tercih edilmesi gerekiyor. Bunun için yüzme havuzları çok büyük bir önem taşıyor. Çocuklarımızı yüzme havuzlarında mutlu bir gün yaşamaya bekliyoruz" dedi.

Seyhan Belediyesi Yüzme havuzlarından duydukları memnuniyeti dile getiren aileler de, "Yaz döneminin başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları arttı. Çocuklarımız kendilerine sunulan hizmeti değerlendirerek hem yüzüyor hem de serinleyip eğlenceli güzel bir gün geçiriyor. Havuzun temiz ve güvenilir olmasından dolayı içimiz rahat. Çocuklarımıza bu imkanın sağlanmasında desteğini esirgemeyen Oya Tekin başkanlığındaki Seyhan Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan Belediyesi, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seyhan Belediyesi Yüzme Havuzları Seyhanlıların İlgi Odağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 16:53:31. #1.12#
SON DAKİKA: Seyhan Belediyesi Yüzme Havuzları Seyhanlıların İlgi Odağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement