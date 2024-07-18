Seyhan Belediyesi Yüzme Havuzları Seyhanlıların İlgi Odağı

Politika

Seyhan Belediyesi bünyesindeki Sarıhamzalı ve Hadırlı yüzme havuzları büyük bir ilgi görüyor. Belediye Başkanı Oya Tekin, yaz spor okulları kapsamında açılan havuzların çarşamba günü (temizlik ve ilaçlama günü) hariç haftanın altı günü ücretsiz olarak Seyhanlıların hizmetinde olduğunu söyledi.

Yeterli sayıda personelin bulunduğu havuzlarda temizlik ve ilaçlamanın titiz bir şekilde yapılarak sağlıklı ve güvenilir koşullar oluşturulduğunu belirten Başkan Oya Tekin, " Havuzların kurulma amacı belli. Çocukların yüzerek serinleyip aşırı sıcaklardan korunması ve sulama kanallarında yaşanılan boğulmaların önüne geçmek. Anne ve babaları kahreden bizleri de derinden üzen ölümleri azaltmak için kanallar yerine havuzların tercih edilmesi gerekiyor. Bunun için yüzme havuzları çok büyük bir önem taşıyor. Çocuklarımızı yüzme havuzlarında mutlu bir gün yaşamaya bekliyoruz" dedi.

Seyhan Belediyesi Yüzme havuzlarından duydukları memnuniyeti dile getiren aileler de, "Yaz döneminin başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları arttı. Çocuklarımız kendilerine sunulan hizmeti değerlendirerek hem yüzüyor hem de serinleyip eğlenceli güzel bir gün geçiriyor. Havuzun temiz ve güvenilir olmasından dolayı içimiz rahat. Çocuklarımıza bu imkanın sağlanmasında desteğini esirgemeyen Oya Tekin başkanlığındaki Seyhan Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - ADANA