Seyhan\'da Kaçak Yapılar Yıkıldı

Seyhan Belediyesi ekiplerince, Yeni Mahalle'de kaçak olduğu belirlenen iki yapı yıkıldı. Kaçak yapılaşmanın önünü kesmeye kararlı olduklarını belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, " Yıkım kararı yalnızca yasal zorunluluktan değil aynı zamanda Seyhan'da yaşayan her vatandaşımızın güvenliği, sağlığı ve adalet duygusunun korunması adına alındı" dedi.

Seyhan Belediyesi kaçak yapılaşmaya geçit vermemek adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Mahalle'de ruhsatsız olduğu belirlenen iki kaçak yapının yıkımı Seyhan Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyet güçleri ve zabıta ekipleri nezaretinde sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Yıkımın, belediye encümenin aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Başkan Tekin, "Kaçak yapılaşmaya müsamaha söz konusu bile olamaz. Yıkım kararı yalnızca yasal zorunluluklardan değil, aynı zamanda Seyhan'da yaşayan her vatandaşımızın güvenliği, sağlığı ve adalet duygusunun korunması adına alınmıştır. Ruhsatsız yapılaşma, kentteki kaynakların eşit ve adil kullanımını da engellemektedir. Yasalar çerçevesinde inşaat yapan vatandaşlarımızın ve girişimcilerimizin üstlendiği maliyetlere rağmen, ruhsatsız yapılar bu yükümlülüklerden kaçınarak adil olmayan bir durum oluşturmaktadır. Bu eşitsizliğin ve adaletsizliğin önüne geçmek de temel görevimizdir. Belediye olarak, bireysel hak ve özgürlüklerin toplum güvenliği ve ortak yarar ile dengelenmesi gerektiğine inanıyoruz. Elbetteki başını sokacak bir çatı bulmak amacıyla kendine barınma imkanı sağlayan her Seyhanlının yanındayız. Ancak bireysel kazanç yada ticari girişim amacıyla ruhsatsız ve her türlü yapısal denetimden uzak bir şekilde yapılan bu binayı bu kapsamda değerlendiremeyiz" dedi.

Başkan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kentimizi hep birlikte daha güvenli, yaşanabilir ve adil bir hale getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi belirtirken, yıkım süreçlerini de insan onuruna saygılı bir yaklaşımla gerçekleşecek olup, ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için sosyal destek sağlamak üzere birimlerimizi de hazır bulunduracağız. Ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi, kentimizin güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, halkımızın güvenliği ve kentimizin gelişimi için de tüm girişimcilerimizi yasalara uygun hareket etmeye davet ediyorum." - ADANA