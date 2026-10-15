Seyman, CHP'nin kültür-sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı oldu

Seyman, CHP'nin kültür-sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Üyesi Yaşar Seyman'ı CHP'nin Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirdi. Parti açıklamasına göre Seyman, CHP'nin kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığını yürütecek.
CHP'nin Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Seyman oldu.
Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Üyesi Seyman'ı Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdi.
Kaynak: AA
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