Seyyar sandıklar, oy kullanamayan seçmenler için taşındı - Son Dakika
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Politika

Seyyar sandıklar, oy kullanamayan seçmenler için taşındı

Seyyar sandıklar, oy kullanamayan seçmenler için taşındı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde oy kullanmak için sandığa gidemeyen seçmenler için Adıyaman'da seyyar sandık uygulaması başlatıldı. 25 kişi için seyyar sandık taşınırken, vatandaşlar yapılan seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

31.03.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde oy kullanmak için sandığa gidemeyen seçmenler için seyyar sandıklar taşındı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için seçmenler sabah saat 07.00 itibariyle sandığa gitmeye başladı. Adıyaman'da 412 bin 272 seçmen bin 582 sadıkta oy kullanacak.

Sandığa gidemeyen ve seyyar sandık talep eden yaşlı ve hastalar için seyyar sandık uygulaması yürürlüğe kondu. Adıyaman'da seyyar sandık talep eden 25 kişi için seyyar sandık taşındı. Seyyar sandıkların bulundukları adreslerine gelmesinden dolayı oldukça mutluluk duyduklarını dile getiren vatandaşlar, görevlilere teşekkür etti.

Vatandaşlar yapılan seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen vatandaşlar, daha bir Adıyaman için oy kullandıklarını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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