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Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi! - Son Dakika

Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!

29.11.2021 11:56
Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, üniversite öğrencileriyle buluştuğu programda skandal bir çağrıda bulundu. "HDP özgür bir üniversitedir, rektörü de bellidir. Kıymetini bilmesek de adını fazla zikretmesek de bize sunduğu tezler var" diyen Temelli, bu tezlerin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tezleri olduğunu ve gençliğin bunu okuması gerektiğini söyledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Türkiye'de gerçek anlamda üniversite olmadığını öne süren Temelli, ''HDP özgür bir üniversitedir, rektörü de bellidir'' diyerek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret etti.

"DEMOKRATİKLEŞMENİN BİLİMSEL ÇALIŞMASINI YAPAN HDP'DİR"

Temelli konuşmasında, ''Türkiye'nin demokratikleşmesini herkes istiyor yalnız bunun bilimsel çalışmasını yapan hiçbir üniversite yok. Bunun bilimsel çalışmasını yapan HDP'dir. Bunu bütün bilim insanlarıyla da tartışabilirim'' ifadelerini kullandı.

GENÇLERE SKANDAL ÖCALAN ÇAĞRISI

''Bizim bir rektörümüz var. O fikriyatla hareket ediyoruz. Kıymetini bilmesek de fazla adını zikir etmesek de bize sunduğu tezler var" ifadesini kullanan Temelli, bu tezlerin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tezleri olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Dolayısıyla gençliğin ve üniversite öğrencilerin bunu okuması lazım. Bahsettiğimiz demokrasinin referansı bu."

TEMELLİ'NİN ÇAĞRISI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sezai Temelli'nin öğrencilerle buluşmasında yaptığı skandal Öcalan çağrısı özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti. Çok sayıda kullanıcı Temelli'nin terör örgütü PKK elebaşı Öcalan için kullandığı ifadelere yaptıkları yorumlarla ateş püskürdü.

Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız dedi!

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Son Dakika Politika Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine 'Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız' dedi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi! - Son Dakika
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