Bakan Işıkhan açıkladı: SGK borçlarına 72 aya kadar taksit, teminatsız limit 10 milyon TL'ye çıktı - Son Dakika
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Bakan Işıkhan açıkladı: SGK borçlarına 72 aya kadar taksit, teminatsız limit 10 milyon TL'ye çıktı

Bakan Işıkhan açıkladı: SGK borçlarına 72 aya kadar taksit, teminatsız limit 10 milyon TL\'ye çıktı
20.06.2026 16:28  Güncelleme: 16:36
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Karslı iş adamlarıyla toplantıda SGK borçlarının tecil süresini 72 aya uzattıklarını, teminatsız tecil limitini 10 milyon TL'ye yükselttiklerini ve faiz oranını yüzde 29'a düşürdüklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Karslı iş adamlarıyla bir araya gelerek iş dünyasına yönelik yeni destek ve kolaylıkları açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan vadesi geçmiş borçların yapılandırılması ve taksitlendirilmesine ilişkin önemli düzenlemeleri duyuran Işıkhan, işletmelerin üzerindeki mali yükü azaltacak adımlar attıklarını belirtti.

Üretim, yatırım ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmayı sosyal kalkınmanın temel şartı olarak gördüklerini ifade eden Bakan Işıkhan, işverenlerin talepleri doğrultusunda önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Daha önce 36 ay olarak uygulanan SGK borçlarının tecil süresinin iki katına çıkarılarak 72 aya uzatıldığını açıklayan Işıkhan, bu sayede işverenlerin borçlarını daha uzun vadede ödeme imkanına kavuşacağını söyledi.

"Teminatsız tecil limiti 250 bin TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi"

İş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla teminatsız tecil limitinde de önemli bir artışa gidildiğini belirten Işıkhan, daha önce 250 bin lira olan limitin 10 milyon liraya yükseltildiğini kaydetti.

Bu düzenlemeyle özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin SGK borçlarını daha kolay yapılandırabileceğini vurgulayan Işıkhan, mevcut tecil ve taksitlendirme kapsamındaki işverenlerin de yeni avantajlardan yararlanabileceğini ifade etti.

"Tecil faiz oranı yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü"

Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, işletmelerin finansman maliyetlerini azaltacak bir başka düzenlemenin de faiz oranlarında yapıldığını açıkladı.

31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faiz oranının yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldüğünü belirten Işıkhan, bu uygulamanın işletmelere önemli bir maliyet avantajı sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca daha önce yapılandırılmış ve tecil edilmiş borçların da yüzde 29 faiz oranı üzerinden yeniden düzenlenebilmesinin önünün açıldığını ifade eden Işıkhan, mevcut yapılandırma sahibi işverenlerin de bu fırsattan yararlanabileceğini dile getirdi.

"İşletmelerimizin nefes almasını amaçlıyoruz"

SGK borcu bulunan işletmeler ve belediyelere çağrıda bulunan Bakan Işıkhan, söz konusu düzenlemelerin bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, başvuruların geciktirilmeden yapılmasını tavsiye etti.

Yapılan düzenlemelerin temel amacının işletmelerin nefes almasını sağlamak, çalışanların işlerini korumak ve ekonomik faaliyetlerin güçlü şekilde sürdürülmesine katkı sunmak olduğunu kaydeden Işıkhan, "Bu düzenlemeleri işletmelerimizin nefes almasını sağlamak, çalışanlarımızın işini korumak ve ekonomimizin çarklarının güçlü şekilde dönmesini temin etmek üzere hayata geçirdik. Hayırlı olsun" dedi.

"Türkiye daha güçlü yarınlara ilerliyor"

Bölgede ve dünyada yaşanan krizlere ve belirsizliklere rağmen Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanda önemli mesafeler katettiğini ifade eden Işıkhan, gelinen noktanın geleceğe dair güçlü bir güven verdiğini söyledi.

Devlet olarak tüm imkanlarla iş dünyasının yanında olduklarını vurgulayan Işıkhan, "İnşallah hep birlikte ülkemizi ve şehrimizi hak ettiği konuma taşıma kararlılığımız doğrultusunda çalışmaya, üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Şehirlerimizin kalkınması için iş dünyamızın temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla birlikte ihtiyaçları belirlemeyi ve sorunları çözmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Toplantıda AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve Vali Ziya Polat da birer konuşma yaptı. Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Karslı iş adamları ve STK'lar katıldı. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - KARS

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan açıkladı: SGK borçlarına 72 aya kadar taksit, teminatsız limit 10 milyon TL'ye çıktı - Son Dakika

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