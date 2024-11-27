Siber Savunma Başkanlığı İçin Kanun Teklifi Meclis Gündemine Gelecek

Politika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Siber Savunma Başkanlığı'nın kurulması ile ilgili kanun teklifinin uygun zamanda Meclis'in gündemine geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, 'Siber Savunma Başkanlığı'nın kurulması için kanun teklifi tasarısı hazırlandığını belirterek, "Tasarı epeyce olgunlaşmış durumda. Uygun bir zamanlama ile Meclisimizin gündemine geleceğini düşünüyorum. Bir taraftan siber güvenlik ile ilgili bir kanun, diğer taraftan da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gerekiyor. Her ikisi konusunda da hazırlıklarımız epeyce olgunlaşmış durumda. Şu anda bütçe görüşmeleri süreci var, Meclisimiz epeyce yoğun. Meclisimizin uygun olduğu bir takvimde gündeme gelecektir. Meclisin takvimine bağlı. Epeyce bir kanun var, bütçe var. Uygun bir zamanlama ile Meclisimizin gündemine geleceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.