Şiddetle Mücadelede Toplumun Birlikteliği Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şiddetle Mücadelede Toplumun Birlikteliği Vurgulandı

Şiddetle Mücadelede Toplumun Birlikteliği Vurgulandı

Dervişoğlu, şiddetle mücadelenin toplumun her kesimini kapsaması gerektiğini belirtti.

23.11.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şiddetle mücadelenin yalnızca kadınları ve çocukları kapsayan bir sorumluluk alanı olmadığını belirterek, "Bu mücadele toplumun her kesimini, her bireyini, her kurumu içine almalı, siyasi ayrımların ötesinde ortak bir vicdanın, ortak bir iradenin ürünü olmalıdır." dedi.

Dervişoğlu, İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığınca bir otelde düzenlenen, "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı"nın sonuç bildirgesinin paylaşıldığı toplantıya katıldı.

Geçen hafta iki gün boyunca, şiddetin bireyden topluma, toplumdan insanlığın geleceğine uzanan yıkıcı etkilerini tüm yönleriyle masaya yatırdıklarını dile getiren Dervişoğlu, ortaya konan çözüm önerilerinin yalnızca bir çalıştay raporundan ibaret olmadığını, gelecek için takip edilecek bir yol haritası olduğunu vurguladı.

Dervişoğlu, "Şiddet, yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumu derinden yaralayan ve maalesef normalleşme eğilimi gösteren bir vicdan yarasıdır. Çalıştayımızda açıkça gördük ki kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuğa yönelik şiddet, medyada şiddet ve dijital platformlarda yaşanan taciz ve zorbalık gibi konular, birbirinden bağımsız değil, aynı köklere dayanan bir sistem sorunudur." diye konuştu.

Şiddetle mücadelenin yalnızca sivil toplumun ya da bireylerin omuzlarına bırakılacak bir sorumluluk olmadığına dikkati çeken Dervişoğlu, "Devleti yönetenler, toplumun huzuru ve güvenliği adına bu mücadelede öncü rolü üstlenmek zorundadır." ifadesini kullandı.

Bu konuda mevcut yasaların etkin uygulanmadığını, ceza infaz sistemindeki aksaklıkların şiddeti caydırmak yerine teşvik ettiğini savunan Dervişoğlu, iktidara, şiddetin önlenmesinin ertelenemeyeceği ve ihmale gelmeyeceği çağrısında bulundu.

Dervişoğlu, "Bugün alınmayan önlemler, yarının toplumsal felaketlerinin temelini oluşturacaktır. Artık mazeret üretmek yerine, harekete geçmek zamanıdır." dedi.

İYİ Parti olarak, bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Dervişoğlu, "Bu çalıştayın sonuçları, partimizin şiddetle mücadele eylem planının temelini oluşturacak, şiddetsiz bir Türkiye için kısa ve uzun vadeli stratejilerle ilerleyeceğiz. Önceliğimiz, toplumsal farkındalığı artırmak ve eğitim programlarıyla şiddeti doğuran zihniyet yapısını değiştirmektir. Yasaların etkin uygulanması, cezaların caydırıcı hale getirilmesi ve mağdurların korunması için gereken tüm adımları el birliği ile müştereken atma kararlılığını sürdüreceğiz." değerlendirmesini paylaştı.

Medyada şiddeti teşvik eden yayınların yerine olumlu ve yapıcı içeriklerin yaygınlaşmasını destekleyeceklerini ve önemli adımlar atacaklarını da belirten Dervişoğlu, bu konuda hazırlayacakları kısa video filmleri kamuoyuyla buluşturacaklarını söyledi.

"Toplumun her kesimini başlattığımız bu seferberliğe davet ediyoruz"

Dervişoğlu, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların korunması için sosyal destek mekanizmalarını güçlendireceklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herkesin eşit ve güvenli bir yaşam sürebileceği bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarından akademisyenlere, hukukçulardan gazetecilere kadar toplumun her kesimini başlattığımız bu seferberliğe davet ediyoruz. El ele vererek, şiddetsiz, eşitlikçi ve adil bir toplum yaratabilmemiz mümkündür."

Bugünden itibaren, buradan çıkan sonuçları hayata geçirmek adına kararlı bir mücadele başlattıklarını vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Şiddetle mücadele, yalnızca kadınları ve çocukları kapsayan bir sorumluluk alanı değildir. Bu mücadele toplumun her kesimini, her bireyini, her kurumu içine almalı, siyasi ayrımların ötesinde ortak bir vicdanın, ortak bir iradenin ürünü olmalıdır. Hep birlikte, daha eşitlikçi, daha adil ve daha yaşanabilir bir Türkiye inşa edebiliriz. Bugün burada attığımız adımlar, insanlık onuruna yakışır adil, eşit ve özgür bir Türkiye için yeni bir başlangıçtır. Unutmayalım ki her yeni doğan gün, değişim ve dönüşüm için yepyeni bir fırsattır. Şiddetten arınmış güçlü bir toplum için birlikte çalışacak, hep birlikte başaracağız."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu da "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı"nın sonuç bildirgesine ilişkin sunum yaptı.

Ofluoğlu, "toplumsal normlar ve şiddetle mücadele", "eşitsizlikler ve kadına yönelik şiddetle mücadele", "çocuğa yönelik şiddetle mücadele ve çocuğun korunması", "ailenin korunması ve aile içi şiddetle mücadele" ile "medya yayınlarındaki şiddetin yansımaları ve dijital şiddetle mücadele" başlıklı çalıştay masalarında alınan kararları paylaştı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, İYİ Parti, Politika, Medya, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Şiddetle Mücadelede Toplumun Birlikteliği Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Ağıralioğlu’ndan ’’Konfor’’ ve Şatafat’’ çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum Ağıralioğlu'ndan ''Konfor'' ve Şatafat'' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum
12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
16:05 Elif Buse Doğan’ın başı takıntılı hayranıyla dertte Elif Buse Doğan'ın başı takıntılı hayranıyla dertte
16:03 Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza
15:48 Nur Sürer: Muzun tadını bilmeyen biriydim, yoksulduk ama neşeliydik Nur Sürer: Muzun tadını bilmeyen biriydim, yoksulduk ama neşeliydik
15:44 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti
15:42 İsrail savaş uçakları Beyrut’ta bir binayı yerle bir etti Dehşet anları kamerada İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada
15:41 Kura çekiminde Türkiye’nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın
15:40 Suriye’de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu
15:33 35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti 35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti
15:28 Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10’a girdi Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10'a girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 14:45:01. #1.13#
SON DAKİKA: Şiddetle Mücadelede Toplumun Birlikteliği Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.