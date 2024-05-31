Siirt Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

Politika

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, mahallelerin ihtiyaçlarını ve muhtarların taleplerini ele aldı. Siirt Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmada, mahallelerde karşılaşılan sorunların çözüm yolları ve muhtarların beklentileri detaylı bir şekilde ele alındı.

Başkan Alağaş, toplantıda yaptıkları konuşmalarda, belediyenin imkanları dahilinde mahallelerin ihtiyaçlarının önceliklendirileceğini ve sorunların ortak çözüm yolları arayışı içinde olacaklarını vurguladı. Toplantıda söz alan muhtarlar ise, mahallelerindeki başlıca sorunları, talepleri ve beklentileri dile getirdi. Belediye birim müdürlerinin de hazır bulunduğu buluşmada, muhtarların talepleri not alınarak, ilgili birimlere hızlı bir şekilde iletildi ve çözüm süreçlerinin başlatılması için gerekli talimatlar verildi. - SİİRT