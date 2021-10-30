Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Siirt'te esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada Akşener'le sohbet eden Cemil Taşkesen adlı esnaf, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu Kürdistan inkâr ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cemil Taşkesen adlı esnafın bu sözleri soruşturmalık oldu. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadeler nedeni ile Taşkesen hakkında "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçlaması ile soruşturma başlattı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Kurtalan'da bulunan evine gözaltına alınan Taşkesen, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama, "Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette C.T.adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor" sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında C.T.'yi adresinde gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen C.T. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmıştır" denildi.