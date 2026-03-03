Vali Kızılkaya genç çiftlerle buluştu - Son Dakika
Vali Kızılkaya genç çiftlerle buluştu

Vali Kızılkaya genç çiftlerle buluştu
03.03.2026 22:16  Güncelleme: 22:19
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, evlilik kredisinden yararlanan genç çiftlerle iftar programında buluştu. Vali, 2025'te ilan edilen Aile Yılı ile aile temelli toplumun destekleneceğini vurguladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, evlilik kredisinden yararlanan genç çiftlerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programına Vali Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar ile genç çiftler katıldı. Programda konuşan Vali Kızılkaya, yeni evli çiftlerle bir arada bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Vali Kızılkaya, "Biliyorsunuz 2025 yılı ülkemizde Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Fakat bu 1 yılla gelip geçecek bir husus değil, dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bunun 10 yıla yayılmasını ifade etti. ve böylece toplumumuzun temel kültürü olan 'aile' konusundaki faaliyetlerimiz, desteklerimiz yıllar içerisinde artarak devam edecek. İnşallah aile temelli bir toplum olarak bağlarımızı güçlendirdiğimiz günler, aylar, yıllar bizleri takip edecek. Yeni evlenecek gençlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir paket açtı. Burada bulunan tüm genç çiftimiz bu maddi destekten faydalandı ya da faydalanmak üzere. Bu çerçevede ilimizde de 270'i geçen genç çift, bu maddi destekten istifade etmiş oluyor" dedi.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmeni Nevruz Altıntop, 2025 senesinin 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Aile Yılı kapsamında bakanlığımızın da öncülük ettiği Evlenenecek Gençlerin Desteklenme Projesi faaliyete geçti. Evlenmek isteyen 18-29 yaş arasındaki gençlere gençlik fonu aracılığıyla evlilik kredisi verildi. Bugün bir iftar akşamı yaklaşık 70 çiftimizi Siirt Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde ağırladık" diye konuştu.

İftara katılan Abdullah Çakır da, eşiyle birlikte iftara geldiğini ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

Kemal Kızılkaya, Yerel Haberler, Politika, Evlilik, Finans, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Kızılkaya genç çiftlerle buluştu - Son Dakika

