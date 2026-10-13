Sikorski, kış öncesi Ukrayna'ya siyasi ve askeri desteğin süreceğini söyledi - Son Dakika
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Sikorski, kış öncesi Ukrayna'ya siyasi ve askeri desteğin süreceğini söyledi

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Sikorski, kış öncesi Ukrayna\'ya siyasi ve askeri desteğin süreceğini söyledi
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Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, İngiliz mevkidaşı Miliband ile görüşmede Ukrayna'ya siyasi, askeri, mali ve insani desteğin süreceğini söyledi. Sikorski, kalıcı ve adil barış için Ukrayna'nın egemenliğine saygı ile Rusya'nın hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiliz mevkidaşı Ed Miliband ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ukrayna devam eden siyasi, askeri, mali ve insani desteğe güvenebilir. Kalıcı ve adil bir barış, Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulmasını ve Rusya'nın hesap vermesini sağlamalıdır" dedi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Varşova Güvenlik Forumu (WSF) kapsamında ülkede bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi. Bakanlar, ekonomi, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğini ve Ukrayna'ya desteği ele aldı. İkili, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, İngiltere ile Polonya arasında Mayıs ayında imzalanan Northolt Antlaşması'nın iki ülkenin savunma ve askeri iş birliğini güçlendirdiğini belirtti. Bakan Sikorski, İngiliz savunma sanayisinin Polonya ordusunun modernizasyonuna katkısını takdir ettiklerini ifade etti. Sikorski, iş birliğinin başta Narew ve Miecznik programları olmak üzere BAE Systems ile PGZ arasındaki mühimmat üretimini de kapsayacak şekilde geliştirilmesini istediklerini kaydetti. Sikorski, "Ortaklığımızı, halklarımız arasında güven ve dostluğun önemli bir kaynağı olmaya devam eden tarih birbirine bağlıyor. İngiltere semalarını savunan Polonyalı pilotları unutmuyoruz" dedi.

"Ukrayna devam eden desteğe güvenebilir"

Sikorski, Rusya'nın sivil altyapıya yönelik saldırılarını yoğunlaştırması karşısında Ukrayna'ya daha yakın savunma iş birliği ve kesintisiz destek sözü vererek, "Ukrayna özellikle yaklaşan kış ve Rusya'nın sivilleri hedef alan acımasız saldırıları göz önüne alındığında, devam eden siyasi, askeri, mali ve insani desteğe güvenebilir. Kalıcı ve adil bir barış, Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulmasını ve Rusya'nın hesap vermesini sağlamalıdır. Avrupa'nın güvenliği için, özellikle tatbikatları yürüten Gönüllüler Koalisyonu ve E5 Grubu çerçevesinde eylemleri yakından koordine edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İngiltere'nin AB ile yakınlaşması, tüm Avrupa'nın çıkarına"

Sikorski, Polonya'nın İngiltere'nin 2027'deki G20 dönem başkanlığı sırasında grubun çalışmalarına katılımını da görüştüklerini belirtti. İngiltere Başbakanı Burnham'ın İngiltere'nin AB'ye yakınlaşmasına ilişkin açıklamalarını not ettiklerini belirten Sikorski, "İngiltere'nin Avrupa Birliği ile yakınlaşması, tüm Avrupa'nın çıkarınadır" dedi. Sikorski, Polonya'nın Londra ile Brüksel arasında uzlaşı kurarak önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Miliband: "Sınanıyoruz ve tüm kararlılığımızla karşılık vereceğiz"

İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband ise konuşmasında, Avrupa'nın Rusya'nın hibrit saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu, ancak Polonya'nın buna özellikle maruz kaldığını ifade etti. Bakan Miliband, Varşova'nın savunma harcamalarını artırma yaklaşımına hayranlık duyduğunu ve diğer Avrupa ülkelerinin de bu yolu izlemesi gerektiğini dile getirerek, "Sınanıyoruz ve tüm kararlılığımızla karşılık vereceğiz" dedi. Miliband, Polonya'nın Rus tehditleriyle doğrudan mücadelesinde İngiltere'nin Polonya ile dayanışmasını vurguladı. Miliband müttefik ülkeleri, Ukrayna'yı ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i desteklemeye, gerçek bir enerji ateşkesi sağlanmasına çağırdı. Saldırganın Rusya ve lideri Vladimir Putin olduğuna dair hiçbir şüphesi bulunmadığını belirten Miliband, Rusya'nın bu savaşı kazanmadığını belirtti.

Kaynak: İHA
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