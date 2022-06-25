Son dakika haber... Biden silah kontrol yasasını imzaladı: "Birçok hayat kurtaracak" - Son Dakika
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Son dakika haber... Biden silah kontrol yasasını imzaladı: "Birçok hayat kurtaracak"

25.06.2022 17:10

Gelen son dakika haberlerine göre - Biden silah kontrol yasasını imzaladı: "Birçok hayat kurtaracak" ABD Başkanı Joe Biden, silah alma yaşını 18'den 21'e çıkaran silah kontrol yasasını "Birçok hayat kurtaracak" diyerek imzaladı.

- Biden silah kontrol yasasını imzaladı: "Birçok hayat kurtaracak"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, silah alma yaşını 18'den 21'e çıkaran silah kontrol yasasını "Birçok hayat kurtaracak" diyerek imzaladı.

ABD'de son günlerde sıkça yaşanan silahlı saldırıların ardından önemli bir karar alındı. ABD Başkanı Joe Biden, son 30 yılın en önemli yasası olarak nitelendirdiği ve silah alma yaşını 18'den 21'e yükselten silah kontrol yasasını "Birçok hayat kurtaracak" diyerek imzaladı. Başkan Biden konuşmasında meydana gelen çok sayıda silahlı saldırıya atıfta bulundu. İnsanların uzun süredir hükümetten bu sorunu çözüme kavuşturmasını istediğini belirten Biden, "Bugün başardık. Yapacak daha çok iş olduğunu biliyorum ve asla pes etmeyeceğim. Bugün tarihi bir gün" dedi.

Sıkı kontroller geliyor

ABD'de artan silahlı saldırıların ardından Cumhuriyetçi ve Demokrat toplam 20 senatörden oluşan iki partili grup, silah kontrolü konusunda bir çerçeve anlaşmasına vardıklarını duyurmuştu. Anlaşmanın senatoda oylamaya sunulmasının ardından tasarı, 33 Cumhuriyetçi senatörün hayır oyuna karşı, 65 senatörün evet oyuyla kabul edilmişti. Silah kontrol yasası Temsilciler Meclisi'ne sunulmasının ardından 193 "hayır" oyuna karşı 234 "evet" oyu ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmesi için Biden'ın imzasına gönderilmişti. Çerçeve anlaşması, eyaletlerdeki "kırmızı bayrak" yasalarına desteği, 21 yaşın altındaki ateşli silah alıcıları için daha sıkı arka plan kontrolleri, okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılması ve ruh sağlığı için finansman ayrılmasını içeriyor.

Uvalde ve Buffola saldırganları 18 yaşındaydı

ABD'nin Texas eyaletindeki Uvalde kentinde 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'na 18 yaşındaki Salvador Ramos tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 19'u çocuk olmak üzere 21 kişi, New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki Top Friendly Market adlı süpermarkete 15 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıların faillerinin de 18 yaşında olduğu açıklanmıştı.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber... Biden silah kontrol yasasını imzaladı: 'Birçok hayat kurtaracak' - Son Dakika

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