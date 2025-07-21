Şile\'de Başkanvekili Seçimi

ŞİLE Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 'nın tutuklanmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi, saat 10.00'da olağanüstü toplandı. 15 üyeden oluşan Şile Belediye Meclisi'nde Başkanvekili seçimi için CHP Grubu Sacit Elçi'yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı'nın adayı ise Kaya Kocaman oldu.

İstanbul Valiliği'nin 17 Temmuz'da yaptığı duyurunun ardından toplanan mecliste, Kabadayı'nın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla boşalan belediye başkanlığı görevine vekalet edecek isim için seçim başladı. Mecliste CHP'nin 8, AK Parti'nin 4, MHP'nin 1, bağımsız üyelerin ise 2 sandalyesi bulunuyor. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Başkanvekili seçimi, meclis üyelerinin salt çoğunluğuyla yapılıyor. İlk iki turda 3/2 çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda en fazla oyu alan aday başkanvekili seçiliyor. Seçimde CHP Grubu Sacit Elçi'yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı'nın adayı ise Kaya Kocaman.