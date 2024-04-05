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Politika

Şile'nin yeni Belediye Başkanı göreve başladı

Şile\'nin yeni Belediye Başkanı göreve başladı

Şile'nin yeni Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, mazbatasını alarak göreve başladı. Başkan Kabadayı, Şile Belediye Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap etti ve Şile'nin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışacaklarını söyledi.

05.04.2024 23:07  Güncelleme: 23:14
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Şile'nin yeni Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, mazbatasını alarak göreve başladı.

Şile İlçe Seçim Kurulu'nda gerçekleşen mazbata teslim töreninden sonra kalabalık eşliğinde yürüyerek Şile Belediye Meydanı'na gelen Başkan Özgür Kabadayı, eski Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'dan mührü teslim aldı. Başkanlık makamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Kabadayı, "Şile için taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. İlhan Başkanımıza ve bundan önceki tüm başkanlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Şile'ye hizmet etmek bir vefa borcudur. Biz de bu vefa borcumuzu ödemeye geldik" ifadelerini kullandı.

Şile Belediye meydanında coşku dolu kutlama

Mazbatasını alarak göreve başlayan Özgür Kabadayı, Şile Belediye Meydanı'nda toplanan coşkulu kalabalığa seslendi. Şilelilere teşekkür eden Başkan Kabadayı, "Siz değerli komşularıma bize güvendiğiniz için, oylarınızla bu gururlu, onurlu göreve getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra sizin sevginize, güveninize ve desteğinize layık olmak için çok çabalayacağız. Şile'mizin ihtiyaçlarını birer birer çözecek ve onu hak ettiği güzelliklerle buluşturacağız" dedi.

Önümüzde oldukça güzel bir dönem olduğunu ifade eden Başkan Kabadayı, "Bu dönem Şile'mizin gerçek ihtiyaçlarını önceleyeceğiz. İnsanımızı, mahallelerimizi, 7'den 77'ye kucaklayacağız. Sizlerin de destekleriyle, Şilelilerin Şile'yi yönettiği bir dönem başladı. Güveninize, sevginize layık olmak için çok çalışacağız. Seçim zamanı verdiğimiz sözlerimizi Ekrem Başkanımızla birlikte birer birer yerine getireceğiz. En büyük projelerimizden biri olan Şile Belediyesi Tıp Merkezimizi 2024 yılında açacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şile'nin yeni Belediye Başkanı göreve başladı - Son Dakika

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