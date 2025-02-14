Silifke Belediyesi Kış Şartlarında Karla Mücadeleye Devam Ediyor

Politika

Silifke Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde karla mücadeleye devam ediyor.

Mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için geceli gündüzlü çalışan Silifke Belediyesi, özellikle yüksek kesimlerde tipi nedeniyle zor şartlar altında çalışıyor. Gün içerisinde kapanan birçok yolu yeniden ulaşıma açan ekipler, fırtına ve tipinin yaşandığı bölgelerde zorla ilerliyor.

"Karla mücadele çalışmalarımız sürüyor" diyen Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Belediyemizin tüm birimleri zorlu kış şartlarında meydana gelebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına teyakkuz halindeyiz. Kent genelinde daha iyi hizmet sunmak için olumsuz hava şartlarından kaynaklanan, yolların kapanması, ulaşımın aksaması gibi sorunları çözüyoruz. Tuzlama ve küreme özelliğine sahip karla mücadele eden araç ve iş makineleriyle yollarımız ekiplerimiz tarafından ulaşıma açık tutuluyor. Şuana kadar kar yağışı sebebiyle sorumluluk sahamızda ulaşımla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Ekiplerimiz mahallelerimizde muhtarlarımızla birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar. Greyder, kepçe, kar kürüyen araçlarımızla hem vatandaşlarımıza hem de araç sürücülerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz 24 saat görevlerinin başındadır. Olası bir durumda acil müdahale ekibimizi de hazır bulunduruyoruz. İmkanlarımız dahilinde sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın imdadına yetişiyoruz. Özveriyle çalışan belediye ekiplerimize yardımcı olan muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN