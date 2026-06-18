Silifke'de 4 Şüpheliye Operasyon - Son Dakika
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Silifke'de 4 Şüpheliye Operasyon

18.06.2026 11:33
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Adalet Bakanı Gürlek, Silifke'de yaralanmayla sonuçlanan olayda 3 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Gürlek, Silifke'de meydana gelen olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti. Vatandaşların ve Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Gürlek, turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden kişiler ile hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların adli makamların yakın takibinde olduğunu kaydetti. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir. Adalet Bakanlığı olarak toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyecek; İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika Politika Silifke'de 4 Şüpheliye Operasyon - Son Dakika

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