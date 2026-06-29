Silifke Belediye Başkan Vekili CHP\'li Oğuzhan Kökten oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde, tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırılması nedeniyle Silifke Belediye Meclisinde yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine CHP'li meclis üyesi Oğuzhan Kökten seçildi.

Silifke Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıda CHP Grubu Oğuzhan Kökten'i, Cumhur İttifakı ise MHP'li Mehmet Özel'i aday gösterdi. Belediye Meclisinde 29 üyenin oy kullandığı ilk tur oylamada CHP'li Kökten 19, MHP'li Özel ise 10 oy aldı. İkinci turda Kökten 19, Özel 10 oy, üçüncü turda ise Kökten 18, Özel 10 oy alırken, 1 oy geçersiz sayılırken Başkan Vekilliğine Oğuzhan Kökten seçildi.

Kökten, seçimden sonra yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek emanete sahip çıkacağını söyledi. Seçimi, bazı milletvekilleri ile parti yöneticileri de takip etti. - MERSİN