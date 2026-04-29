Şimşek\'ten yerinde yönetim vurgusu

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, mahalle ziyaretlerini sürdürerek Halıtlı ve Karayenice'de vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, mahalle ziyaretleri kapsamında saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Şimşek, son olarak Halıtlı ve Karayenice mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde mahalle sakinleriyle birebir görüşen Başkan Şimşek, vatandaşların talep ve önerilerini ilk ağızdan dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda mahallelerin mevcut durumu ve ihtiyaçları üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Şehzadeler Belediyesi olarak ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Şimşek, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek için sahada olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için yol gösterici" dedi.

Ziyaretler sırasında iletilen taleplerin ilgili birimlere aktarılacağını belirten Şimşek, hizmetlerin planlı ve etkin bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Belediye ekiplerinin mahallelerdeki çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi. - MANİSA