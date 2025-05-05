Şimşek ve Kuzey Makedonya'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Şimşek ve Kuzey Makedonya'dan İşbirliği Vurgusu

Şimşek ve Kuzey Makedonya\'dan İşbirliği Vurgusu

Hazine Bakanı Şimşek, Kuzey Makedonya ile vergi alanında işbirliği için mutabakat sağladı.

05.05.2025 20:43
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska-Kochoska ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Sayın Gordana Dimitrieska-Kochoska ve heyetini bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Gelir İdarelerimiz arasında güçlü bir iş birliği oluşturulması hususunda mutabık kaldık. Vergi politikaları, dijitalleşme, vergide gönüllü uyum, denetim ve mali suçlarla mücadele gibi alanlarda tecrübe paylaşımında bulunarak ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Şimşek, Makedonya, Politika, Ekonomi, Finans, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Politika Şimşek ve Kuzey Makedonya'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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