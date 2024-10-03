Sinan Ateş Davasında Tahliye İtirazı - Son Dakika
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Politika

Sinan Ateş Davasında Tahliye İtirazı

Serdar Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine itiraz edildi, tutuklama talep edildi.

03.10.2024 20:46
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan sanık Serdar Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine itiraz edildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün karar açıklanan davada, duruşma savcısı, dosyası ayrılan ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen sanık Serdar Öktem ile ilgili karara itiraz etti.

İtiraz gerekçesinde, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılanan Öktem'e isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti ve atıla suça ilişkin yasada belirtilen ceza miktarı dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.

Sanığın yargılamadan kaçma tehlikesinin de bulunduğu ifade edilen itirazda, tahliye kararının kaldırılarak sanığın tutuklanması istendi.

Dosyası ayrılmıştı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dün karar açıklanmış, sanık Serdar Öktem hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına ve Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

Serdar Öktem, Sinan Ateş, Politika, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Ateş Davasında Tahliye İtirazı - Son Dakika

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