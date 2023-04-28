Sinan Oğan, 2. tura kalamazsa her iki ittifaka da destek şartlarını sıraladı: HDP ve HÜDA-PAR'a ihtiyacınız yok - Son Dakika
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Sinan Oğan, 2. tura kalamazsa her iki ittifaka da destek şartlarını sıraladı: HDP ve HÜDA-PAR'a ihtiyacınız yok

28.04.2023 00:31

14 Mayıs seçimlerine 17 gün kalmışken ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı bir canlı yayında 2. tura kalamaması halinde iki ittifaka da destek şartını sundu. Oğan, "Millet ya da Cumhur ittifaka, adaya çağrıda bulunacağız. Sizin 'HÜDA-PAR veya HDP'ye ihtiyacınız yok, biz o desteği size sağlayacağız. Bunu sağlarsanız size destek vereceğiz' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, NTV yayınında Seda Öğretir'in sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HÜDA-PAR VEYA HDP'YE İHTİYACINIZ YOK"

Oğan, 2. tura kalamaması halinde Cumhur ve Millet İttifakına destek şartını açıkladı. Oğan, "Eğer olur da bu bir seçim ilk turda kaybedersek, biz ilk önce ATA İttifakı bileşenleriyle bunu konuşacağız. Bizi destekleyen sivil toplum kuruluşlarına danışacağız. İkinci tura kalan adaya da çağrıda bulunacağız. Görünen o ki ben kalamazsam Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu olacak 2. turdaki adaylar. Biz diyeceğiz ki, 'Sizin 'HÜDA-PAR veya HDP'ye ihtiyacınız yok, biz o desteği size sağlayacağız. Bunu sağlarsanız size destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"ŞARTI SAĞLAYAMACAKLARSA DİĞER ADAYLA GÖRÜŞÜRÜZ"

Sözlerini sürdüren Oğan, "Eğer sağlamayacaklarını söylerlerse diğer adayla görüşürüz. İkisi de demezse bizi destekleyenlerle tekrar oturup konuşuruz. Ancak benim 2. tura kalacağımıza inancım var" dedi.

"TEK MİLLİYETÇİ ADAY BENİM"

Kimsenin oyunu bölmek için aday olmadığını ifade eden Oğan "O çağrıların adresi ben değilim. Sayın Kılıçdaroğlu Türk milliyetçilerini temsil edemez. Sayın Erdoğan temsil edemez. Ben daha çok milliyetçilerden oy alan Sinan Oğan olarak bir milliyetçi aday var mı ki ben onun oyunu böleyim. Tek milliyetçi aday benim ve dip dalgası var. Kimse milliyetçiliği gerçek anlamda temsil etmiyor"

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Son Dakika Politika Sinan Oğan, 2. tura kalamazsa her iki ittifaka da destek şartlarını sıraladı: HDP ve HÜDA-PAR'a ihtiyacınız yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Oğan, 2. tura kalamazsa her iki ittifaka da destek şartlarını sıraladı: HDP ve HÜDA-PAR'a ihtiyacınız yok - Son Dakika
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