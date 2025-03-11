Sincan Belediye Başkanı Ercan, Gençlerle Millet Kıraathanesi\'nde Sahur Yaptı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi'nde gençlerle beraber sahur yaptı.

Millet Kıraathanelerini sık sık ziyaret eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan bu kez gençlerle Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi'nde sahur yapmak için bir araya geldi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan sosyal medya hesabından gençleri sahura davet etti. Gençler bu davete karşılık verdi, Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesini doldurdu.

Ankara Sincan'da gençler Millet Kıraathanelerinde uzun saatler ders çalışabiliyor hatta sahuru bile kıraathanelerde yapabiliyor. Sincan Belediyesi 24 saat açık Millet Kıraathanelerinde geç saatlere kadar ders çalışan gençlere sahur yemeği veriyor.

"Gelmeyenler çok şey kaçırdı"

Başkan Ercan ile bir arada olmaktan memnun olan gençler, merak ettiklerini sordu, sahur vakti keyifli bir sohbet gerçekleşti. Başkan Murat Ercan, "Genç kardeşlerimizle harika bir sahur programı gerçekleştirdik. Saatin nasıl ilerlediğinin farkında olmadığımız eğlence, samimiyet ve enerji dolu bir buluşma oldu. Gelmeyenler çok şey kaçırdı" dedi.

Sincan Belediyesi 12 millet kıraathanesinde ders çalışan öğrencilere iftar yemeği veriyor. Bununla birlikte 24 saat açık olan Abdurrahim Karakoç, Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Fatih ve Merkez Millet Kıraathanelerinde öğrencilere sahur da verilmeye başlandı. - ANKARA