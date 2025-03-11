Sincan Belediye Başkanı Ercan, Gençlerle Millet Kıraathanesi'nde Sahur Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sincan Belediye Başkanı Ercan, Gençlerle Millet Kıraathanesi'nde Sahur Yaptı

Sincan Belediye Başkanı Ercan, Gençlerle Millet Kıraathanesi\'nde Sahur Yaptı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi'nde gençlerle sahur yaptı. Gençlerin ilgi gösterdiği etkinlikte keyifli sohbetler gerçekleşti.

11.03.2025 13:30  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi'nde gençlerle beraber sahur yaptı.

Millet Kıraathanelerini sık sık ziyaret eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan bu kez gençlerle Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi'nde sahur yapmak için bir araya geldi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan sosyal medya hesabından gençleri sahura davet etti. Gençler bu davete karşılık verdi, Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesini doldurdu.

Ankara Sincan'da gençler Millet Kıraathanelerinde uzun saatler ders çalışabiliyor hatta sahuru bile kıraathanelerde yapabiliyor. Sincan Belediyesi 24 saat açık Millet Kıraathanelerinde geç saatlere kadar ders çalışan gençlere sahur yemeği veriyor.

"Gelmeyenler çok şey kaçırdı"

Başkan Ercan ile bir arada olmaktan memnun olan gençler, merak ettiklerini sordu, sahur vakti keyifli bir sohbet gerçekleşti. Başkan Murat Ercan, "Genç kardeşlerimizle harika bir sahur programı gerçekleştirdik. Saatin nasıl ilerlediğinin farkında olmadığımız eğlence, samimiyet ve enerji dolu bir buluşma oldu. Gelmeyenler çok şey kaçırdı" dedi.

Sincan Belediyesi 12 millet kıraathanesinde ders çalışan öğrencilere iftar yemeği veriyor. Bununla birlikte 24 saat açık olan Abdurrahim Karakoç, Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Fatih ve Merkez Millet Kıraathanelerinde öğrencilere sahur da verilmeye başlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abdurrahim Karakoç, Yerel Haberler, Murat Ercan, Politika, ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Sincan Belediye Başkanı Ercan, Gençlerle Millet Kıraathanesi'nde Sahur Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu
Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
Çanakkale’de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış Çanakkale'de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış
Süper Lig devinden Isco’ya reddedemeyeceği teklif Süper Lig devinden Isco'ya reddedemeyeceği teklif
Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Danimarkalılar, Trump’tan Grönland’a karşılık California’yı istiyor Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor
Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte

13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
13:30 Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
12:46 Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
12:17 ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
11:37 Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
18:11 Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu
18:10 Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
18:01 Çanakkale’de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış Çanakkale'de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış
17:55 Süper Lig devinden Isco’ya reddedemeyeceği teklif Süper Lig devinden Isco'ya reddedemeyeceği teklif
17:48 Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
17:36 Danimarkalılar, Trump’tan Grönland’a karşılık California’yı istiyor Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor
17:33 Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 13:56:15. #7.12#
SON DAKİKA: Sincan Belediye Başkanı Ercan, Gençlerle Millet Kıraathanesi'nde Sahur Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.