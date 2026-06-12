Sincan\'da "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliğinde vatandaşların sorularını cevapladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve beklentilerini dinlemeye devam ediyor. Ercan, düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında Ercan Mevlana Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahallelinin ihtiyaçlarının ve çözüm önerilerinin karşılıklı istişare edildiği programda Ercan, vatandaşların görüşlerinin belediye hizmetlerine yön verdiğini belirterek, mahalle sakinlerinin fikrine önem verdiklerini ifade etti. Vatandaşlardan gelen görüşleri tek tek dinleyen Ercan, ilgili konuların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Ercan, Sincan'ın ihtiyaçlarını dinlemeye devam edeceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızla aynı masada buluşarak mahallelerimizin ihtiyaçlarını değerlendiriyor, çözüm yollarını birlikte şekillendiriyoruz. Sincan'ımızı ortak akıl, istişare ve dayanışma ruhu ile yönetmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA