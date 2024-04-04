Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, belediye çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, seçim sonrası belediye çalışanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Ercan, "Daha güzel işler yapmaya var mıyız? Herkesi kendimize hayran bırakmaya devam mı? Ben de sizin gibi böyle enerjik, çalışkan, samimi, doğal ve güzel insanlarla çalışmaktan gurur duyuyorum" dedi.
Sincan Belediyesi, Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde belediye çalışanlarına özel iftar yemeği düzenledi. Belediye personeli tarafından coşkuyla karşılanan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, tebrikleri kabul ederek salona giriş yaptı. Ercan, belediye personeline seçim sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Yüzde 50.86 yatırımla beş yılda büyükşehir belediyelerinin yapamadığını Sincan Belediyesi yaptı. Sincan Park, Arasta Sincan, Sinan Şamil Sam Spor Salonu, sayısız köy konakları, kreşler, anne çocuk oyun evleri, spor tesisleri, halı sahalar ve daha sayamayacağımız sayısız eserler. Bunların hepsini yapmaya Rabbim muvaffak etti. Ben bu kurumu temsil eden bir pozisyonda bulunuyorum ama bu işleri asıl başaran sizlersiniz. Bu ağacın dalları bir araya geldiği zaman görkemli bir ağaç ortaya çıkıyor. Böyle bir birliktelik ortaya çıkıyor. Bu birliktelikle önümüzdeki beş yıl durmaksızın çalışmaya var mıyız? Daha güzel işler yapmaya var mıyız? Herkesi kendimize hayran bırakmaya devam mı? Ben de sizin gibi böyle enerjik, çalışkan, samimi, doğal, güzel insanlarla çalışmaktan gurur duyuyorum, sağ olun var olun. Çalışma düsturumuz bundan sonra da aynı kalacak, önceliğimiz her zaman vatandaş olacak. Varsa bize küsen barışacağız. Varsa bir şeylerden rahatsız olan konuşacağız. İyi iletişim kuracağız, herkesin gönlünü kazanmaya çalışacağız" dedi. - ANKARA
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Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Belçika'ya gitti ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri, yıl başından bu yana çeşitli trafik ihlalleri yapan 2 bin 666 araca toplamda 6 milyon 428 bin 751 TL para cezası uyguladı. Denetimlerde çakar lamba kullanan, plakalarını kapatan, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abartı egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara cezalar kesildi. Ayrıca 344 araç trafikten men edilirken, 26 sürücünün de sürücü belgesi alındı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, mazbatasını alarak yaptığı açıklamada, Samsun'un büyükşehirler arasında oyunu en az düşüren il olduğunu belirtti. Doğan, 5 yıl boyunca Samsun'a hizmet etmek için çaba göstereceklerini ifade etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkürlerini iletti.
Muhammet Sunar, 31 Mart seçimlerinde yeniden Palandöken Belediye Başkanı seçildi. Mazbatasını Erzurum Adliyesi'nde düzenlenen törenle alan Sunar, hizmet ve eser siyasetini devam ettireceklerini belirtti. Sunar, Palandökenlilere teşekkür ederek, 7/24 hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.
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