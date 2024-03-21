Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mahalleleri gezerek halkı selamladı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, seçim otobüsüyle mahalle mahalle gezerek halkı selamladı. Ahmet Andiçen Ortaokulu öğrencileriyle de bir araya gelen Ercan, gençlerle sohbet edip, futbol oynadı.
Her fırsatta vatandaş buluşmaları gerçekleştiren, gençleri ve çocukları yalnız bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçeyi sokak sokak gezerek vatandaşın görüş ve önerilerini yerinde dinliyor. Başkan Ercan, seçim otobüsü ile mahalle mahalle gezerek vatandaşları selamladı. Otobüsten inerek Sincanlılarla kucaklaşan Başkan Ercan, minikleri de unutmayarak, çeşitli hediyeler verdi.
Yeni dönem projelerinden bahseden Başkan Ercan, "Bizim için en büyük mükafat, ilçemize kazandırdığımız eser ve hizmetler için hemşehrilerimizin 'Allah razı olsun başkanım' demesidir. Bizim için başarı kıstası Sincanlıların duası ve beğenisidir" dedi.
Ahmet Andiçen Ortaokulu öğrencilerini ziyaret eden Başkan Ercan'ı çocuklar coşkuyla karşıladı. Öğrencilerle sohbet edip futbol oynayan Başkan Ercan'ın penaltıları çocuklar tarafından büyük alkış topladı. - ANKARA
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TBMM Başkanlığı, Ankara, İstanbul ve Yalova'da görev yapmak üzere idari kadrolara kebapçı, pizzacı, pideci, bahçıvan ve kuaförün aralarında bulunduğu 14 branşta kura yöntemiyle 157 işçi alınacağını duyurdu. Alımlar için 28 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek. 24 Nisan'da noter huzurunda TBMM'de çekilecek kura, internet üzerinden takip edilebilecek.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde muhtar adayı olan Bilal Güley, Harmanlar Mahallesi'nde yaşayan bütün hanelere 3 bin adet kahve fincanı dağıtmaya başladı. Güley, mahalle sakinlerinden desteklerini isteyerek, yıllardır yaşadıkları mahallenin sorunlarını çözmek için hizmet aşkıyla yola çıktıklarını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzon'da AK Parti döneminde, şimdi Cumhur İttifakı döneminde çok güzel bir birliktelik yakaladık.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli İstasyon Meydanı'nda ve Çine Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu ziyaretlerinde vatandaşlara yerli üretim fideleri dağıttı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gündüzler Mahallesi'nde düzenlenen iftarda mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Ataç, uzun yıllardır karşılıklı güven ve samimiyet ile Tepebaşı'na değer kattıklarını belirtti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar Caddesi'ne ve Bayat Pazarı'na yaptığı esnaf ziyaretinde, ekonomik sıkıntıların azalması ve esnafın rahat bir nefes alması temennisinde bulundu. Başkan Ataç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.
Cumhur İttifakı Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Uluönder Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek Ulu Cami'de Ramazan şerbeti ikram etti. Yüzügüllü, mahalle sakinleriyle sorunları masaya yatırarak çözüm için çalışacaklarını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da ziyaret ettiği esnafın dert ve sıkıntılarını dinledi.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Beyreli Mahallesi'nde Ayşe Güğül ailesi ve komşuları Hüseyin Kurt ile birlikte iftar yaptı. Topsakaloğlu, yaşlılara gösterilen saygı ve sevginin toplumun birliğini ve geleceğini güçlendireceğini belirtti. Ayrıca Topsakaloğlu, Kötekler Mahallesi'nde Durmuş Bulut ve eşi Emine Bulut ailesine de iftar konuğu oldu.
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