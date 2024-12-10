Vali Masatlı: "Şuan itibariyle Zeytindalı Kara Hudut Kapısı, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı ve Yayladağ Kara Hudut Kapısı güvenli geri dönüşler için 24 saat esasına göre çalışıyor"
-"Daha önceden alınmış olan parmak izi ile şuan almış olduğumuz parmak izleri örtüşüyor ve kişinin sistem üstünden kimliğini belirlemiş oluyoruz"
HATAY - Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Sınır Kapıları 24 Saat Açık - Son Dakika
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