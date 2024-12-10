Sınır Kapıları 24 Saat Açık

Politika

Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

\'Biz sizi korumaya geldik\'

Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın! Taksicinin yanıtı ise bomba

Vali Masatlı: "Şuan itibariyle Zeytindalı Kara Hudut Kapısı, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı ve Yayladağ Kara Hudut Kapısı güvenli geri dönüşler için 24 saat esasına göre çalışıyor"

-"Daha önceden alınmış olan parmak izi ile şuan almış olduğumuz parmak izleri örtüşüyor ve kişinin sistem üstünden kimliğini belirlemiş oluyoruz"

HATAY - Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu.