Sınır Kapılarında Olağan Durum

04.03.2026 18:08
İçişleri Bakanı Çiftçi, İran sınırındaki geçişlerin stabil olduğunu ve tedirgin olmayı gerektirmediğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İran sınırındaki Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı valileriyle görüşerek sınır kapılarındaki durum yakından takip ediliyor. Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yaşanmıyor" dedi.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Çiftçi, ABD-İsrail- İran arasında yaşanan gelişmelerle ilgili soru üzerine, "Hemen komşu ülkelerimizde yaşanan İran-ABD-İsrail gerilimi ve savaş ihtimaline ilişkin Türkiye'de de güvenlik ve göç başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Hafta sonu yaptığımız toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD başta olmak üzere ilgili tüm birimler katıldı. Toplantıda savaşın Türkiye açısından oluşturabileceği muhtemel etkiler ve özellikle göç hareketliliği ihtimali masaya yatırıldı" cevabını verdi.

Sınır kapılarında hareketlilik olağan seyrinde

Sınırlardaki geçişlerle ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Çiftçi, "İran sınırındaki Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı valileriyle görüşerek sınır kapılarındaki durum yakından takip ediliyor. Paylaşılan verilere göre son günlerde Türkiye'ye giriş ve çıkış sayıları birbirine yakın seviyelerde seyrediyor. 3 Mart'ta Türkiye'ye giriş 2 bin 32, çıkış bin 966, 2 Mart'ta giriş bin 754, çıkış bin 938, 1 Mart'ta ise giriş bin 224, çıkış bin 591 kişi" ifadelerine yer verdi.

İran vatandaşlarının çıkışını sınırlandırdı

Bakan Çiftçi, İran'ın aldığı karar doğrultusunda ise şu anda kendi vatandaşlarının ülke dışına çıkışına izin verilmediği, ancak Türkiye vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışına izin verildiği ifade ederek, "Bunların neticesinde stabil durum söz konusu. Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yaşanmıyor. Şu anda tedirgin olmamızı gerektirecek durum söz konusu değil" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye sürecinde üzerimize düşeni titizlikle yerine getiriyoruz"

Bakan Çiftçi, İran'daki durumun Türkiye'deki 'Terörsüz Türkiye' hedefini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğinin önemli bir başlık olduğunu belirterek sürecin devlet politikası olarak kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Çiftçi, "Bu süreç bir devlet politikası olarak yürütülüyor. İnşallah herhangi bir yol kazasına uğramadan başarıyla tamamlanır. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak üzerimize düşeni titizlikle yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, DEM heyetiyle de bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek heyetin hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu hem de sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin süreci dış destek almadan kendi imkanlarıyla yürüttüğünü vurgulayan Çiftçi, "Diğer ülkelerde bu tür süreçlerde dış destekler vardı. Biz ise kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Türkiye bu 50 yıllık prangadan kurtulacak. Bu süreç başarıya ulaşsın ki anneler artık ağlamasın. Ülkemizin enerjisini daha olumlu alanlara yönlendirebilelim" diye konuştu.

"Çetelerle sonuna kadar mücadele edeceğiz"

İçişleri Bakanı Çiftçi, konuşmasında çeteler ve organize suç örgütleriyle mücadeleye de değindi. Göreve geldiği günden bu yana bu konunun öncelikleri arasında olduğunu belirten Çiftçi, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin istihbarat desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bakan Çiftçi, "İnsanımızın huzurunu bozan, canına ve malına kasteden çetelerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nerede varsa üzerine gideceğiz" dedi. Çiftçi ayrıca uyuşturucuyla mücadele konusunun da İçişleri Bakanlığı'nın en önemli öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

