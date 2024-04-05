Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz\'ten çağrı: Çiçek yerine bebeklere yardım yapın

Politika

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Çiçek göndermek isteyen yurttaşlarımız olursa bebeklerimiz için de hem çocuk bezi hem de çocuk maması olarak yardımda bulunurlarsa çok daha anlamlı olacaktır. O ailelerinde bir takım ihtiyaçları böylelikle karşılanmış olacaktır" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, kendisine teşekkür amaçlı çiçek istemediğini, gönüllü vatandaşlardan ve STK'lardan sokak hayvanları için mama ve durumu olmayan aileler için çocuk bezi ve çocuk maması istediğini belirtti. Sokak hayvanları için mama çocuklar için bebek maması ve bezlerinin Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi'ne bırakabileceğini belirten Gürbüz, "Önümüzdeki süreçte kutlama için gelen ve tebrik mesajlarıyla birlikte aynı zamanda çiçek göndermek isteyen vatandaşlarımız oldu. Yüzlerce kişi çiçek göndermek istiyordu. Ben onlara çiçek göndermemeleri gerektiğini, tercihlerinin can dostlarımız için kedi ve köpek maması olarak yapmalarını istemiştim. Sağ olsunlar, çok büyük bir katılımla Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi'ne can dostlarımız için mama gönderiyorlar. Bunlardan dolayı tüm bu tercihi kullanan Sinoplulara, yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yine biz seçim kampanyamızda gördük ki, bir çok ailenin bebekleri sağlıklı bir şekilde gıda erişimine ulaşamıyorlar. Bizden bebek bezi ve maması olarak taleplerde bulundular. Biz de kendi bütçemizden kendi imkanlarımızı kullanarak o dönemde bu talepleri karşılamıştık. Yine çiçek göndermek isteyen yurttaşlarımız olursa bebeklerimiz için de hem çocuk bezi hem de çocuk maması olarak yardımda bulunurlarsa çok daha anlamlı olacaktır. O ailelerinde bir takım ihtiyaçları böylelikle karşılanmış olacaktır. Bunlardan dolayı da tüm seçmenlerimize, tüm Sinop halkına, tüm ilgi gösteren paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİNOP