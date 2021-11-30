Sinop'ta deniz şehitleri anıldı - Son Dakika

SİNOP (İHA) – Osmanlı Donanması'nın yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan Sinop baskını sonucu günümüzden 168 yıl önce şehadete kavuşan 2 bin 800 asker düzenlenen törenle anıldı.

Anma programı, sabah 10.30'da 1853 Sinop baskınında şehit olan askerlerin kemiklerinin muhafaza edildiği müze bahçesindeki şehitlikte yapılan törenle başladı. Şehitliğe Sinop Valiliği, Sinop Belediye Başkanlığı, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çelenk konuldu. Ardından askeri tören mangası ile saygı atışı yapıldı.

Tören kapsamında Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cenk Demir, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Demir, yaptığı konuşmada, "168 yıl önce 30 Kasım 1853 tarihinde Sinop'ta yaşanan felaket, 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı'nın diğer bir adıyla Kırım Harbi'nin önemli kırılma anlarından birisidir. Ruslar 30 kiloluk topları ve üç ambarlı gemileriyle Osmanlı donanmasına karşı korkunç bir ateşe başladı. An itibarıyla dünya deniz savaşları tarihinde yelkenli ahşap gemilerin rol aldığı son çarpışma ve gülle yerine patlayıcı mermilerin (yani humbaraların) kullanıldığı ilk çarpışmaya Sinop ev sahipliği yapıyordu. Bir buçuk saat içerisinde muharebenin sonucu belli oldu. Sinop Limanı'nda bulunan Osmanlı filosu, bir vapur dışında tamamen imha edildi. Maalesef bir tarafında derin deniz, bir tarafında ateş olan yüzlerce Osmanlı denizcisi de şehit düştü. Türk donanmasındaki asker mevcudu kaynaklara göre farklılık göstermekle birlikte ortalama 3 bin kişiydi ve bu bahriyelilerin 1900 ila 2 bininin şehit olduğu ifade edilmektedir. Muharebenin sonucu belli olmasına rağmen Rus filosu kumandanı ateşkes emri vermedi. Ruslar merhametsizce gülle, humbara ve yağlı paçavralar atmaya devam ederek, Sinop Kalesi'nin içerisinde yer alan Türk mahallesini de yaktı. Muharebe Avrupa kamuoyuna Rus hunharlığı şeklinde yansıdı" dedi.

Törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri deniz şehitleri sergisini ziyaret etti. - SİNOP