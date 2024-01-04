Sırbistan, 13 yıl aradan sonra zorunlu askerlik uygulamasına dönmeyi talep etti

Sırbistan Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin karşı karşıya bulunduğu güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek 13 yıl aradan sonra zorunlu askerlik uygulamasına dönülmesi talebinde bulundu.

Sırbistan'da askerlik hizmeti 13 yıl sonra yeniden zorunlu olabilir. Sırbistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı'nın dört ay sürmesi öngörülen zorunlu askerlik uygulamasına dönülmesi için inisiyatif alarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teklif götürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Genelkurmay Başkanlığının teklifi, genel güvenlik durumu ve askeri açıdan tarafsız bir ülke olarak Sırbistan Cumhuriyeti'nin karşı karşıya bulunduğu güncel zorlukların detaylı şekilde incelemesinden sonra ortaya çıkmıştır" ifadeleri kullanılarak, Sırbistan ordusunun askere alım uygulamasıyla birlikte daha fazla vatandaşın ülkenin savunması için yetiştirilmesinin mümkün olacağı aktarıldı.

"Birçok Avrupa ülkesi, zorunlu askerlik uygulamasını yeniden aktif hale getiriyor"

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, ise teklifin zorunlu askerliğin dört aydan daha uzun olmaması şeklinde olduğunu ifade ederek, Sırbistan'ın zorunlu askerlik uygulamasının kaldırılmasından 13 sene sonra tekrar bu uygulamaya ihtiyaç duyar hale geldiğini belirtti. Vucevic, "Güvenlik ihtiyaçlarımız, devletimizi her zaman müdafaaya hazır olacak yeni askerleri gerekli kılıyor. Güvenlik risklerini anlıyoruz. Bu sadece Sırbistan'a özgü karakteristik bir durum değil. Birçok Avrupa ülkesi, zorunlu askerlik uygulamasını yeniden aktif hale getiriyor" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de geçtiğimiz yıllardaki açıklamalarında zorunlu askerlik uygulamasına geri dönmeyi değerlendirdiklerini duyurmuştu.

Sırbistan'da Parlamento, 2010 senesinde, tamamı profesyonel askerlerden oluşan bir orduya geçiş ve zorunlu askerlik hizmeti uygulamasına son verme kararı almıştı. - BELGRAD