Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Kosova'yı ne fiili ne de hukuki olarak tanımayacağız" - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Kosova'yı ne fiili ne de hukuki olarak tanımayacağız"

11.03.2023 19:31
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Kosova'yı ne fiili ne de hukuki olarak tanımayacağız"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını fiilen de hukuki olarak da tanımayacaklarını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını fiilen de hukuki olarak da tanımayacaklarını söyledi.

Sırbistan'ın güneyindeki Vranje şehrinde halka seslenen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Kosova'nın bağımsızlığına imza atan kişi ben olmayacağım. Böyle bir şeye mazeret aramak için Sırbistan'ı dolaşmaya utanırım. Teslim olmak yok, Kosova'yı ne fiili olarak tanıyacağız ne de hukuki olarak. Fakat Arnavutlarla barışa ve uygun ilişkilere sahip olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kosova'da kurulması talep edilen Sırp Belediyeler Birliğine ilişkin anlaşmanın altında AB'nin de imzası bulunduğunu ve bu anlaşmanın uygulanmasını beklediklerini söyleyen Vucic, Sırp nüfusun yoğun olduğu belediyeler birliğinin Brüksel Anlaşması'nda öngörüldüğünü ifade etti.

Vucic, 27 Şubat'ta Brüksel'de Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşerek AB'nin Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla teklif ettiği anlaşmayı prensipte kabul ettiklerini açıklamıştı. Kamuoyunda Fransız-Alman planı olarak bilinen anlaşma, Vucic'in açıklamalarına rağmen Sırbistan'ın Kosova'yı fiilen tanıması anlamına gelen uygulamalar içeriyor. Anlaşma dahilinde Sırbistan'ın Kosova'ya ait devlet sembollerini ve Kosova pasaportunu tanıması da öngörülüyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, 27 Şubat'taki zirvede belgeyi imzalamak istediklerini fakat Sırp tarafının imza atmayı reddettiğini söylemişti. Vucic ve Kurti'nin anlaşmanın uygulanma sürecini görüşmek üzere 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde bir araya gelmeleri planlanıyor. - BELGRAD

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Kosova'yı ne fiili ne de hukuki olarak tanımayacağız' - Son Dakika


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