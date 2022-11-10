Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Şahsıma suikast planlandığına dair kanıtlar var" - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Şahsıma suikast planlandığına dair kanıtlar var"

10.11.2022 17:11
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Şahsıma suikast planlandığına dair kanıtlar var"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Şahsıma suikast planlandığına dair kanıtlar var" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Şahsıma suikast planlandığına dair kanıtlar var" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırp çete lideri Veljko Belivuk'un duruşmasında tanık olarak yer alan Srdjan Lalic tarafından ortaya atılan suikast planına ilişkin iddiaları yorumladı. Vucic, yetkili makamların söz konusu suikasta dair kanıtlara ulaştığını ve suikastın kimler tarafından planlandığını bildiğini söyleyerek, "Şahsıma suikast planlandığına dair kanıtlar var. Yenileri de gelecek. Telefonlardan indirilen yeni veriler de mevcut. Bana yönelik saldırı planları hakkında konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Sırbistan basınında çıkan haberlerde, söz konusu suikastın Belgrad'daki Sava Meydanı'ndaki Stefan Nemanja Anıtı'nın açılışı sırasında planlandığı iddia edilirken, Vucic, açılış günü emrindeki tüm keskin nişancıların ve özel kuvvetlerin görev başında olduğunu ve çelik yelek giymeyi reddettiğini söyledi.

Vucic, "Kendi halkımdan saklanmak aklımın ucundan bile geçmiyor. Hayatta olduğum sürece halka karışacağım ve asla çelik yelek kullanmayacağım" dedi. - BELGRAD

Kaynak: İHA
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Sırbistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Şahsıma suikast planlandığına dair kanıtlar var' - Son Dakika

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