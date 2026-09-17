Sırbistan'da İsrail yapımı İHA montaj fabrikası açıldı, Vucic 100 işçi istihdamı vaat etti - Son Dakika
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Sırbistan'da İsrail yapımı İHA montaj fabrikası açıldı, Vucic 100 işçi istihdamı vaat etti

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail yapımı insansız hava araçları için montaj fabrikasının açılışını yaptı. Yaklaşık 100 işçinin istihdam edileceği fabrikada hem Sırp ordusu hem de diğer ülkelerin orduları için modern ekipman üretilecek.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail yapımı insansız hava araçları (İHA) için montaj fabrikasının açılışını yaptı.

Sırbistan'da İsrail yapımı İHA'lar için montaj fabrikasının açılışı gerçekleştirildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 100 işçinin istihdam edileceği ve hem Sırp ordusu hem de diğer bazı ülkelerin orduları için en modern ekipmanları üretecek olan, İsrail yapımı en modern insansız hava araçlarının montajını yapacak bir fabrikanın açılışını yaptım. Planlarımız çok büyük. İsrailli ortaklarımızla Sırbistan genelinde en az 3 fabrika daha açacağımıza inanıyoruz ve üretim sürecinin gizliliği nedeniyle gazetecileri davet etmedim. Bugün gördüğünüz dronlar Sırbistan'da üretiliyor. Planlar çok büyük. Ben sadece küçük bir kısmını gösterebiliyorum" ifadelerini kullandı. Vucic fabrikada incelemelerde bulunurken, kısa bir süre insansız hava aracı kullandı.

Vucic, Nisan ayında Sırbistan'ın İsrail ile birlikte İHA üreteceğini duyurmuştu. Sırp medyası da Sırbistan'ın devlet silah üreticisi Yugoimport SDPR'nin İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems ile bir İHA fabrikası açacağını bildirmişti.

Sırbistan, askeri gücünü artırma çabaları doğrultusunda filosunu modernize etmek amacıyla 2024 yılında Fransız yapımı 12 adet Rafale savaş uçağı sipariş etmişti. Sırbistan ayrıca Çin ve Rusya'dan da askeri teçhizat temin ederken, Avrupa Birliği üyeliğine resmen başvurmasına rağmen bu iki ülkeyle yakın ilişkilerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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