Sırbistan-Kosova İlişkileri Askıya Alındı - Son Dakika
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Politika

Sırbistan-Kosova İlişkileri Askıya Alındı

21.07.2025 22:16
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Sırbistan, Kosova'da Igor Popovic'in gözaltına alınması nedeniyle normalleşme sürecini durdurdu.

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, Kosova'da Igor Popovic'un gözaltına alınması nedeniyle Kosova ile normalleşme sürecinin askıya alındığını duyurdu.

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktör Yardımcısı Igor Popovic'in gözaltına alınması, Sırbistan ile Kosova arasında yeni bir krize neden oldu. Sırbistan Hükümetinin Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, Kosova'da gözaltına alınan Popovic serbest bırakılıncaya kadar Kosova ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda yürütülen diyalog sürecinin askıya alınacağını açıkladı. Kosova'nın başkenti Priştine'deki mahkemenin kararının Kosova'da adaletin tamamen çökmüş olduğunu gösterdiğini ileri süren Petkovic, "Igor Popovic'in alıkonulduğunu öğrendiğimizde tepki gösterdik ve uluslararası toplumun tüm üyeleriyle, Quint ülkeleriyle, Brüksel'le, AB üyesi ülkelerle ve Kosova'daki uluslararası misyonlarla irtibata geçerek, Igor Popovic'in derhal serbest bırakılmasını talep ettik" dedi.

Petkovic, AB Kosova-Sırbistan Diyaloğu Özel Temsilcisi Peter Sorensen'i ve tüm uluslararası temsilcileri Popovic serbest bırakılıncaya kadar Kosova ile diyalog olmayacağı konusunda bilgilendirdiğini de belirtti. Popovic'in tutuklanmasına neden olan UÇK aleyhindeki açıklamaları savunan Petkovic, Sırp yetkilinin UÇK hakkında gerçekleri söylediğini ileri sürdü.

"Bu durum öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise dün yaptığı açıklamada, "Bu durum öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir" ifadelerini kullanarak, Kosova Geçici Başbakanı Albin Kurti'yi çılgınca hareket etmek ve Batı Balkanlar'da çatışmalara neden olabilecek olayları kışkırtmaya çalışmakla suçladı.

Kurti'den Kosovalılara Sırbistan'a seyahat etmeme çağrısı

Kosova Geçici Başbakanı Albin Kurti, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Kosova vatandaşlarına Sırbistan'a seyahat etmekten kaçınma çağrısı yaptı. Kurti, "Tüm Kosova vatandaşlarına, Sırbistan topraklarına seyahat etmekten kaçınmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Zira vatandaşlarımızın Sırp makamları tarafından kışkırtılması ve keyfi şekilde gözaltına alınması riski bulunduğuna ilişkin işaretler var" dedi.

Popovic hakkında 30 gün gözaltı kararı verilmişti

Popovic, geçtiğimiz cuma günü Kosova'da katıldığı bir etkinlikte Kosova Kurtuluş Ordusu'nu (UÇK) "terör örgütü" olarak nitelendirmesinin ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Kosova Asliye Mahkemesi, Popovic hakkında 30 gün gözaltı kararı vermişti. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

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