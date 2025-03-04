Sırbistan Parlamento Oturumunda Kaos - Son Dakika
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Politika

Sırbistan Parlamento Oturumunda Kaos

Muhalif milletvekilleri, hükümet politikalarına tepki için parlamento salonuna sis bombası attı.

04.03.2025 15:35
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Sırbistan parlamentosunda muhalif milletvekilleri, hükümet politikalarına tepki göstermek ve öğrenci protestolarına destek olmak amacıyla salona sis bombası ve işaret fişekleri attı.

İktidar karşıtı protestoların sürdüğü Sırbistan'da parlamento, 3 ayı aşkın aranın ardından gerçekleştirdiği ilk oturum kaosa sahne oldu. Sırp İlerleme Partisi (SNS) liderliğindeki iktidar koalisyonunun muhalefetin karşı çıktığı oturum gündemini kabul etmesiyle tansiyon yükseldi. Parlamento başkanına yönelen muhalif milletvekilleri ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Muhalif vekiller salona kırmızı ve siyah renkli sis bombaları ile işaret fişekleri attı, "Sırbistan, rejimin düşmesi için ayağa kalkıyor" yazılı pankart açtı. Daha sonra iktidar ve muhalif vekiller arasında çıkan kısa süreli arbedede vekillerin yumurta da fırlatmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Atılan sis bombaları nedeniyle bazı vekiller baygınlık geçirdi. Parlamento Başkanı Ana Brnabic, milletvekili Jasmina Obradovic'in sis bombaları nedeniyle oturumu terk etmek zorunda kaldığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Brnabic 8 aylık hamile olan başka bir milletvekilinin de sis bombalarından etkilendiğini belirtti. Yaşanan kargaşaya rağmen parlamentonun çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Brnabic, "Sırbistan için verilen mücadelenin durmasını istiyorsanız bizi öldürmeniz gerek" ifadeleriyle muhaliflere seslendi. Brnabic, "Bizi öldürmeniz gerekir. Bizi başka türlü durduramazsınız. Ben çalışmaya devam edeceğim. Ben Sırbistan için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Bakanlar da sis bombaları ve yaşanan kaosa rağmen teklif edilen yasaları parlamentoya sunmaya başladı. Bakanların konuştuğu muhaliflerin ıslık ve tezahüratlarla oturumu engellemeye çalıştığı görüldü.

Sırbistan'da öğrenci protestoları, dört ay önce bir tren istasyonu çatısının çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlamıştı. - BELGRAD

Kaynak: İHA

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