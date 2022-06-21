Şire Pazarı esnaflarından Başkan Gürkan'a ziyaret - Son Dakika
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Şire Pazarı esnaflarından Başkan Gürkan'a ziyaret

21.06.2022 17:27
Şire Pazarı esnaflarından Başkan Gürkan'a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şire Pazarı esnaflarıyla Belediye Meclis Salon'unda bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şire Pazarı esnaflarıyla Belediye Meclis Salon'unda bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salon'unda gerçekleştirilen istişare toplantısına Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay ile Şire Pazarı esnafları katıldı. Programda, Malatya kayısısına büyük bir prestij kazandıracak olan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin yapımının büyük bir hızla devam etiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin tamamlanmasının ardından mevcut alanla ilgili de gerekli projelendirme çalışmalarının yapılarak en iyi şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

İstişare toplantısında kısa bir konuşma gerçekleştiren Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise "Malatya'nın en merkezi noktalarından biri olan ve Çevre Yolu'na sıfır noktada bulunan mevcut Şire Pazarı yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alan ve 20-25 yıldır esnaflarımız orada hizmet vermekteler. 1980'li yıllarda temeli atılmış ve 2000'li yıllarda hizmete girmiştir. Yeni Şire Pazarı yapılırken mevcut alanın hem ekonomiye kazandırılması hem de en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu alanda gerekli imar düzenlemeleri yapılarak bu alan daha değerli bir hale getirilebilir. Bugün ki ziyaretimizin asıl amacı da bu alanın en iyi şekilde değerlendirilmesi için ne gibi bir çalışmanın yapılabileceği ile ilgili istişarede bulunmak. Bu toplantımızda bir ön izleme raporu çıkar ve devamında tekrar bir araya geliriz" dedi.

Başkan Gürkan ise, "Bizim buradaki amacımız benim hemşerilerimin devletin hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasıdır. En maksimum şekilde fayda temin edeceksek o şekilde bir fayda temin etmektir. Mevcut Şire Pazarının şu anki durumundan hepimiz şikayetçiyiz. Sağlık anlamında, hijyen anlamında, güvenlik anlamında, ticaret anlamında problemler yaşanmakta. Bu konuda esnaflarımızla mutabık olduğumuzu düşünüyorum. Mevcut alanda dükkan alırken çok paralar harcamışsınızdır. Sizlerin haklarının zayi olmaması için ne yapabiliriz onun çabası içerisindeyiz. Borsa Başkanımızla görüştüğümüzde şunu ifade etmiştim vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyiz. Onların lehine olan her şeyi yapacağız. Vatandaşımızın haklarının zayi olmasına hiçbir zaman taraf olmayız. Yeni yapılan Kayısı Ticaret Merkezi'ne taşındıktan sonra mevcut alanla ilgili fikirlerinizi ifade edin bizler de düşüncelerimizi aktaralım ve yeniden planlama yapalım. İsterseniz konut alanı isterseniz ticaret artı konut alanı olarak düzenleriz. Sizin fikirleriniz doğrultusunda hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, mevcut alanın gerekli imar çalışmalarıyla birlikte site-konut yapılması talebinde bulundular. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Selahattin Gürkan, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şire Pazarı esnaflarından Başkan Gürkan'a ziyaret - Son Dakika

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