Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nın ardından kapıda bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yeniden Refah'ın yerel seçim stratejisiyle ilgili soruya karşılık Erdoğan, "Yeniden Refah'ın tavrını zaten sizler de biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı'yla hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu an da kopmuş vaziyette. Yerel seçimde Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanları ya da bize karşı tavır içerisinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YRP'yi hedef alan sözleri üzerine muhabirlerden biri kürsüde dile getirdiği "sirk cambazı" ifadesini hatırlattı. Erdoğan buna karşılık, "Ben onların adını anmadım, Rüya kendine gel" diyerek tepki gösterdi.
AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya damga vuran sözleri şöyle: "'Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. Bunlar sirk cambazı. 'Ben şimdi buradan aday oldum ama seçimden sonra yine AK Parti'ye gideceğim' diyen sirk cambazlarına da aldanmayın. Geçmişte AK Parti'de bulunup da hangi sebeple olursa olsun başka partiye gidenler için de aynı durum geçerlidir. Bu durumdaki hiç kimsenin AK Parti veya bizim adımıza konuşma, oy isteme, hatta böyle bir imada bulunma hakkı yoktur. AK Parti şahısların değil, bir davanın bir ülkünün ülkeye ve millete hizmet uğruna adanmışlığın partisidir."
Son Dakika › Politika › 'Sirk cambazı' çıkışının hedefinde Yeniden Refah mı var? Erdoğan, soruyu soran muhabire çıkıştı - Son Dakika
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