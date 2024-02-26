"Sirk cambazı" çıkışının hedefinde Yeniden Refah mı var? Erdoğan, soruyu soran muhabire çıkıştı - Son Dakika
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Politika

"Sirk cambazı" çıkışının hedefinde Yeniden Refah mı var? Erdoğan, soruyu soran muhabire çıkıştı

AK Parti Genel Merkez'de soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde dile getirdiği "Ben seçimi kazanırsam yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına pirim vermeyin" sözleriyle Yeniden Refah Partisi'ne gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, "Ben onların adını anmadım" diyerek soruyu soran muhabire "Kendine gel" uyarısında bulundu.

26.02.2024 17:05  Güncelleme: 18:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nın ardından kapıda bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeniden Refah'ın yerel seçim stratejisiyle ilgili soruya karşılık Erdoğan, "Yeniden Refah'ın tavrını zaten sizler de biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı'yla hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu an da kopmuş vaziyette. Yerel seçimde Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanları ya da bize karşı tavır içerisinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"BEN ONLARIN ADINI ANMADIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YRP'yi hedef alan sözleri üzerine muhabirlerden biri kürsüde dile getirdiği "sirk cambazı" ifadesini hatırlattı. Erdoğan buna karşılık, "Ben onların adını anmadım, Rüya kendine gel" diyerek tepki gösterdi.

"SİRK CAMBAZLARINA ALDANMAYIN"

AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya damga vuran sözleri şöyle: "'Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. Bunlar sirk cambazı. 'Ben şimdi buradan aday oldum ama seçimden sonra yine AK Parti'ye gideceğim' diyen sirk cambazlarına da aldanmayın. Geçmişte AK Parti'de bulunup da hangi sebeple olursa olsun başka partiye gidenler için de aynı durum geçerlidir. Bu durumdaki hiç kimsenin AK Parti veya bizim adımıza konuşma, oy isteme, hatta böyle bir imada bulunma hakkı yoktur. AK Parti şahısların değil, bir davanın bir ülkünün ülkeye ve millete hizmet uğruna adanmışlığın partisidir."

"Sirk cambazı" çıkışının hedefinde Yeniden Refah mı var? Erdoğan, soruyu soran muhabire çıkıştı

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Son Dakika Politika 'Sirk cambazı' çıkışının hedefinde Yeniden Refah mı var? Erdoğan, soruyu soran muhabire çıkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selim Kayisi: Kimlerden bahsediyormuş bir de onu bilsek. 25 11 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Vatandaşın cebinde yangın var yangın… Sirk cambazı nedir ya? Bir cumhurbaşkanı olarak bu hayat pahalılığı nereye gidiyor ondan bahsetseniz? Ramazan gelmeden tüm etiketlere %30-40 zam yapılıyor,yazık günahtır bu millete. Ufacık ilçede bile ev kiralarına 10-15 bin isteniyor,bunları konuşsanız az da… 21 9 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Gerçek sirk cambazı gazetecinin sorduğu net soruya verilen cevabın sahibidir 11 4 Yanıtla
  • Ziya Öner: Emekli sirk cambazınıda geçti ay sonu gelmiyor ama 31 Mart gelecek... 7 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: "Sirk cambazı" çıkışının hedefinde Yeniden Refah mı var? Erdoğan, soruyu soran muhabire çıkıştı - Son Dakika
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