Başkan Yarka: "Gazetecilik kamu vicdanının sesidir"
09.01.2026 13:27  Güncelleme: 13:29
Başkan Yarka, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA Şırnak bürosunu ziyaret etti ve gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaptı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Şırnak bürosunu ziyaret etti. Ziyarette, İHA Şırnak Temsilcisi Melih Yiğit ile Güçlükonak ilçe muhabiri Mikail Şan hazır bulundu.

Basın mensuplarıyla bir süre sohbet eden Başkan Yarka, gazetecilik mesleğinin toplumsal hayattaki önemine dikkat çekti. Gazetecilerin, halkın doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasında kritik bir görev üstlendiğini vurgulayan Yarka, "Basın, demokrasinin temel taşlarından biridir. Zor şartlar altında, büyük bir fedakarlıkla görev yapan gazeteciler kamuoyunun sesi, milletin vicdanıdır" ifadelerini kullandı.

Yerel ve ulusal basının, şehirlerin gelişimi ve sorunların kamuoyuna aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Başkan Yarka, İhlas Haber Ajansı'nın tarafsız, ilkeli ve güvenilir habercilik anlayışıyla önemli bir misyona sahip olduğunu söyledi. Yarka, tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Politika, Şırnak, Kamu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

